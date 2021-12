Todavía a unos días de celebrarse el AMLOFest en el Zócalo capitalino, el Presidente recibió un mensaje de la OMS donde le sugerían, entre otras cosas, cancelar su reunión masiva ciudadana (sin uso obligatorio de cubrebocas), para festejar sus primeros tres años de gobierno. El tabasqueño se limitó a sonreír.

López Obrador se encontraba con cuatro integrantes de su gabinete cuando le informaron que (en su correspondencia del día), aparecía un respetuoso aviso de la autoridad mundial en salud pública, mismo que deslizaba la necesidad de no exponer a sus miles de simpatizantes a contagios por Covid19, con sus distintas variantes.

“Ya queremos estar juntos, ya queremos vernos, el pueblo está ansioso de festejar, estamos vacunados, ómicron y la carabina de Ambrosio”, dijo el Presidente y todos sus acompañantes lo secundaron, o al menos no le replicaron, incluyendo a sus dos cuestionadas manos derechas en Salud.

En realidad no fue el único mensaje que el Presidente recibió de la OMS con motivo del AMLOFest, sino el cuarto. Cuando le enteraron de los tres anteriores únicamente los dejó pasar, sin comentario alguno, como si no le hubieran dicho algo, sin gesticulación alguna, “como si le entrara por un oído y le saliera por el otro”, me comentaron.

Fue al cuarto (y último mensaje), a un par de días de llevarse a cabo el evento masivo, que el Presidente explayó su sentir sobre dichas recomendaciones. “¡Qué manera de exagerar las cosas!, nosotros hemos hecho bien todo con nuestra estrategia, y prohibido-prohibir”, manejó en su oficina de Palacio Nacional.

“¿Con qué seriedad vamos a tomar a quienes no cuidaron, (o cuando menos no alzaran la voz), para que las vacunas no fueran acaparadas por los países poderosos? Así surgió Ómicron. Nosotros, a pesar de ello, hemos hecho bien las cosas, y tenemos medido este gran evento con el pueblo”, comentó AMLO a sus compañeros.

De sobra se sabía que sin importar el nombre de la variante, el evento masivo en el zócalo capitalino habría de realizarse. La propia OMS estaba consciente de ello, sin embargo, tenía que cubrir el requisito de “advertir”. ¿Cuántos contagios nuevos se registrarán después del AMLOFest?, ¿cuántos perderán la vida después de contraer el virus ahí?

“Dios los agarre confesados”, habrá dicho alguien de la autoridad mundial en salud pública.