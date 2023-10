Quitan a Marlon y lo de Pepe Yunes…

En la oposición están enfrascados en luchas internas que, por ahora, lo alejan del triunfo en 2024. Deben agradecer que en Morena estén en situación similar, de lo contrario ya estarían perdidos.

También se enojan y descalifican la última encuesta, la de treinta puntos de diferencia entre Sheinbaum y Gálvez, pero desde hace semanas otras colocan arriba a la ex jefa de Gobierno.

La última de Mitofski (agosto pasado) señaló una ventaja de 22.3 puntos de Claudia sobre Xóchitl. Otra, de un medio especializado en finanzas (julio), dio ventaja de 11 puntos a la de Morena (41 contra 30).

Así que la oposición mejor debe ponerse a trabajar. Dicen que ayer empezó el relanzamiento de Xóchitl. A ver si tiene efectos positivos porque los necesita. Que será con una imagen muy ciudadana, qué bueno, sin embargo, los partidos, con todo y su gran declive, aún le son indispensables.

Si los desplaza un rayita más del límite que toleren los dirigentes tendrá mayores problemas. Claudio X y sus grupos ciudadanos jalan por un lado, los partidos por otro (tradúzcase en pelea por candidaturas y cómo será la campaña) y en medio tienen a su candidata achicándose.

En Morena, debido a las heridas dejadas por la candidatura presidencial y los odios desatados en los estados por las gubernaturas, están en situación parecida. La diferencia es que tienen el poder con un popular López Obrador dispuesto a todo lo bueno, lo malo y lo peor con tal de ganar.

Aquí en Veracruz más allá del bloqueo inicial a Manuel Huerta y el que sigue para Sergio Gutiérrez, actualmente los principales golpes a Rocío Nahle no salen de la oposición sino del interior del morenismo.

A Nahle le pesa y le seguirá pesando no haber nacido en Veracruz. Legalmente objetarán su candidatura y quién sabe qué resolución judicial se dé sobre el caso, mientras tanto hay revuelo sobre este tema.

Hasta el exgobernador Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte, ya dio su opinión y recordó que Veracruz ha tenido gobernadores no nacidos en Veracruz.

No dijo que ha tenido gobernadores no veracruzanos, pues Miguel Alemán Velazco (con z el Velazco, pues así está en su acta de Veracruz; antes fue Velasco con s, pues así está en su primer acta) era hijo de veracruzanos por todos conocidos, y Patricio Chirinos fue asentado en Tamuín (SLP), pero sus padres también eran veracruzanos y desde chiquillo fue visto en Pánuco. Don Fernando Gutiérrez Barrios es un caso aparte, pues no se le conocieron antecedentes jarochos.

Por cierto, Duarte también publicó que viene el cambio en el PRI estatal.

Así es y no porque Duarte lo diga o influya, simplemente alguien se lo adelantó. El único que decide en el PRI es Alito Moreno, quien ha ordenado quitar a Marlon Ramírez y si del plato a la sopa no se cae la sopa, en estos días rendirá protesta Adolfo Ramírez, amigo de Alito desde los tiempos de líder juvenil priista.

¿Y Pepe Yunes será el candidato del Frente Opositor en Veracruz? Aún no hay algo concreto sobre eso, aunque una corriente importante de opositores, no solo de priistas, coincidan en ello.