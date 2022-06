Reynaldo, preparándose para el regreso

Nos comentan que la reapertura de la Estancia Garnica, tras más de 10 años de estar destinada a otros objetivos, como un espacio cultural para adultos mayores ha sido un acierto del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ya que poco a poco comienza a ser un sitio popular entre las y los pensionados.

No obstante, nos hacen ver que se ha descuidado un tanto el tema del acceso a las instalaciones y nos piden que se haga el planteamiento para que sea atendido antes de pueda ocurrir algún lamentable accidente.

Y es que nos exponen que para entrar en automóvil no hay carril de desaceleración y que debe tomarse en cuenta que la vía que da a su entrada (Lázaro Cárdenas) siempre tiene mucha carga vehicular, en cualquier horario.

Además, nos señalan, no existe banqueta y el acceso desde la parada de transporte público más cercano se encuentra en malas condiciones por lo que cabe el llamado a la autoridad a gestionar este tema.

No se debe olvidar, nos dicen, que se trata de un espacio diseñado para adultos mayores, a quienes se les complica los desplazamientos.

Mientras en Xalapa líderes transportistas se reunieron con autoridades para discutir un posible incremento en el precio del pasaje, nos comentan que estudiantes universitarios de Xalapa y Veracruz- Boca del Río se han comenzado a agrupar para protestar en contra del posible aumento.

Fuentes estudiantiles nos señalan que aunque ese incremento fuese mínimo, un aumento al pasaje impactaría de manera directa en su economía y la de sus familias, por lo que ya planean movilizaciones o manifestaciones en caso de que los camioneros lograran la autorización.

Nos informan que, a través de grupos de whatsapp y redes sociales, han señalado que el estado en el que se encuentran los camiones que circulan en la entidad dejan mucho que desear y que un aumento en estos momentos no estaría justificado.

Nos indican que las autoridades han condicionado que no habrá aumento si no hay mejora de las unidades, en tanto que los empresarios se defienden al asegurar que no pueden invertir con los bajos ingresos por boleto.

Mientras tanto, sobre este tema el gobernador Cuitláhuac García ya se pronunció y dijo que su administración no autorizará ningún aumento, pues por ahora no se justifica.

Abogados y políticos xalapeños nos comentan que el exalcalde, exsecretario de Gobierno y exprocurador de Justicia, Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, goza de cabal salud, esto, ante las versiones que han corrido en los últimos días que decían lo contrario.

Lo que se sabe de Reynaldo, nos dicen estos abogados y políticos, es que está preparándose para un próximo retorno a su actividad como articulista y también a la política.

De buen humor, nos hacen ver políticos de Morena, el delegado de los Programas Sociales, Manuel Huerta, recomendó a quienes andan destapándose (para la gubernatura, se entiende) que tomen en cuenta que es temporada de huracanes.

Lo cierto es que un buen número de funcionarios andan de arriba abajo para hacerse notar y ser tomados en cuenta en el proceso de la sucesión gubernamental.

¿Al final, quién tendrá la razón?, ¿los que opten por moverse para salir en la foto? ¿o los que sigan el refrán de que no por mucho madrugar amanece más temprano?