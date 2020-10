Sí nos observan

“Ellos dicen que no, pero sí lo hacen, y mucho”, me dijo una persona al interior de Palacio Nacional sobre el seguimiento a personajes considerados adversarios de la 4T.

Varios son escuchados y analizados frecuentemente en sus dispositivos celulares, y de acuerdo a esta fuente, deciden no filtrar información a los medios para que los “observados” continúen desprevenidos, no alertarlos y así evitar tomen cartas en el asunto.

“Dicen que no tienen la tecnología para hacerlo, pero lo siguen haciendo, no olvides que varios integrantes del actual Gobierno pertenecieron a sexenios anteriores”. Y es que de acuerdo a los datos que me proporcionan, gobernadores de oposición son bien monitoreados por varios caminos, además de algunos empresarios, políticos, legisladores, escritores y periodistas.

“Manejan y repiten que no son iguales, pero puedo decirte que varios aquí adentro lo son, desde las prácticas hasta las mañas”, me asegura una voz enclavada en lo que llaman “círculo rojo”, y quien por cierto, me ha pedido guarde en todo momento su anonimato. Tienen el software y la “maquinaria” necesaria dispuesta para seguir a los personajes incómodos.

De manera diaria se expiden reportes de “seguimiento”, y en caso de ser algo extraordinario, se le informa de manera directa al Presidente, para que sea él quien decida si se filtra a medios, se maneja en alguna “mañanera”, o bien, se guarda el dato para alguna ocasión más oportuna.

La lista de “seguidos” supera los 150 hombres o mujeres, todos ellos con distintas profesiones y niveles de influencia, aunque de manera inequívoca ingresan en la categoría de “adversarios”. Sin embargo, existe un grupo “de cuidado especial” de 50 personas, el cual es monitoreado por varias vías y rutas. “Son los consentidos del sistema”.

“Ahora bien, no sólo se observa o sigue a adversarios, también a algunos integrantes de la 4T, desde Secretarios hasta Gobernadores emanados del movimiento o aliados; más vale prevenir que lamentar. Aquí, salvo un círculo muy cerrado, se duda de todos y todas”, me hacen saber a través de lo que ellos llaman “una vía segura”.

No es descabellado pensar que un gobierno conformado, en buena medida, por exiliados de varios partidos políticos, careciera de las prácticas que en otras administraciones presuntamente se efectuaban. “El grupo especial de observación y seguimiento es, ante todo, selecto, y por ello se busca conocer, de manera metafórica, hasta lo que comen, desayunan y cenan, por ejemplo, ya sabemos tu menú de ayer, y el de varios más”.

