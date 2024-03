Un golpe seco… y los que faltarían

Dos Bocas está saliendo muy cara y no nos referimos al sobreprecio de la refinería que se fue a más del doble y aún no refina como debiera ser, sino al costo político para la candidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle.

De lo que se señala por estos días a la exsecretaria de Energía, quien manejó con manga ancha las compras y contratos de Dos Bocas, en tanto el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, solo miraban, sería apenas el inicio de lo que, se comenta en círculos políticos, será exhibido.

Mala situación para ella, pues si no ha sido posible enfrentar y medio contener las acusaciones de ahora, todo se complicaría de continuar los severos cuestionamientos.

La estrategia empleada no ha funcionado, pues se reduce a acusar ataques sin fundamento, decir que hay misoginia, rabia, que aclarará, que no se enreda en broncas y que eso no la hará perder, ¿pero y la aclaración real, creíble, sobre las presuntas propiedades inmobiliarias millonarias o supuestas rentas o mansiones prestadas?

Así las cosas, el fin de semana cuando se registró como candidata ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en vez de hablarse de eso o del mensaje dado por la candidata, todo giró en torno a la mansión donde habita en el exclusivo fraccionamiento El Dorado de Boca del Río y de otra presunta vivienda, de características similares, en Tabasco, más lo que se acumule.

Y bien pudo esperarse una andanada de declaraciones defendiéndola, pero no ha sido así, solo unas cuantas voces se han escuchado a su favor, pero ni los morenistas radicales ni los nuevos, ni los que se vieron favorecidos con candidaturas, mucho menos los que se quedaron con el bat al hombro en sus aspiraciones, ni los funcionarios que hasta hace unas semanas eran todo entrega con las aspiraciones de la exsecretaria de Energía han salido en su defensa, con argumentos válidos o sin ellos, pero por lo menos para intentar hacer menos fuerte el golpe.

En fin, ni los morenistas de la localidad, ni los que por desear tener respaldo a la hora de dejar los cargos en diciembre, ni sus asesores que la rodean ni los que desde la Ciudad de México fueron enviados por instrucciones del alto mando de Morena han sabido decirle a Rocío Nahle qué hacer.

¿No hay capacidad o está muy complicado responder? La cuestión es que cada día que pasa el empresario Arturo Castagné Couturier aporta más datos sobre la propiedad en El Dorado.

Serán semanas muy intensas las que vengan de aquí a que sean las elecciones, pues más asuntos, perjudiciales para Nahle, estarían saliendo a la luz pública, de una u otra forma derivados de la construcción de la refinería oficialmente llamada Olmeca.

ES URGENTE que la carretera Xalapa-Veracruz sea reparada. En algunos puntos ya se tornó peligrosa, como quedó evidenciado viernes y sábado por los daños causados a numerosos automóviles a la altura de Rinconada.

El Gobierno del Estado debe gestionar por lo menos un buen bacheo, antes de que inicien las vacaciones de Semana Santa y el peligro aumente.