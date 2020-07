¡Disfruta del verano sin salir de casa!

El verano es una de las estaciones favoritas de muchos, y es que en ella podemos disfrutar de días largos y soleados que, además de darnos felicidad a través de los rayos del sol, nuestro organismo con vitamina D, la cual trae beneficios a nuestros músculos , nuestro sistema inmune, nuestro metabolismo y desde luego, nuestro estado anímico.



Para el mundo de la moda, el verano es sinónimo de colores vivos y texturas divertidas, por lo que en esta temporada será un sinfín de prendas y accesorios ideales para lucir espectacular en donde quiera que estés disfrutando cada minuto de este clima que te abraza a cada momento.

Sabemos que aún no podemos retomar nuestra rutina al 100%; sin embargo, Cloe, la firma de marroquinería mexicana, comparte algunos consejos para que puedas tener un verano espectacular en tu azotea, patio o jardín y dejes que tu imaginación te transporta a tu destino favorito.

Selecciona tu lugar favorito: Patio, azotea, jardín, sala, no importa elijas, asegúrate de tener cerca de los rayos de sol (con su respectiva protección solar también está dentro de la casa) y un espacio cómodo donde puedas recostarte para disfrutar de ellos, ya sea una toalla o un tapete a la mano.

Elige el look veraniego : La ventaja del verano y de estar aún en casa es que puedes poner lo que quieras que te haga sentir cómoda y fresca, no importa si es un bikini, un corto, un cultivo o la combinación de todos. Date el gusto de sentir el viento que acompaña a los días veraniegos desde la comodidad de tu hogar. Eso sí, aprovecha y échate un clavado en el armario para encontrar esas prendas coloridas que por alguna extraña razón no te atreves a usar. ¡Es el momento ideal para experimentar con tu ropa!

Cortesía Pinterest

Complementa tu look con el accesorio ideal : El verano es ideal para utilizar accesorios como lentes de sol, sombreros y bolsos divertidos. Las transparencias y estampados florales son un must esta temporada. Y qué decir de los zapatos, son los accesorios que dan el toque ideal para el look que elijas sin importar tu edad, estilo o donde vayas.

Arma tu playlist del verano : Un verano sin música no se disfruta igual. Aprovecha para armar una lista con todos los éxitos veraniegos que conoces y con solo cerrar los ojos te transportas al pasado. Además, en estos días que nos quedan en casa puedes disfrutar de los conciertos en línea o bien, hacer de YouTube y Spotify tus aliados.

Cortesía Cloe

Planea tu próximo viaje : Para muchos, la cuarentena es sinónimo de viajes pausados. Afortunadamente poco a poco el turismo se está reactivando y llega con muchas ofertas en vuelos, hospedaje y demás. Mientras disfrutas del sol desde tu casa, aprovecha las aplicaciones de viajes para encontrar el destino perfecto o bien, reprograma ese viaje que tanto te hace ilusión.

