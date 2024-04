La maternidad a través de la obra de Mónica Mayer, ¿de qué trata “Hija de su madre”?

Veracruz, Ver.- En 145 piezas la artista visual Mónica Mayer muestra una secuencia de la maternidad, la vida en pareja y el feminismo en una obra denominada “Hija de su madre” que estará expuesta en el Centro Cultural Exconvento Betlehemita en la ciudad de Veracruz hasta finales de junio.

En entrevista la creadora del “tendedero” que se ha propagado alrededor del mundo para denunciar los temas de violencia, destaca que esta exposición se viene trabajando desde un año para abordar el tema de la maternidad.

Afirmó que este trabajo está centrado en la familia dada la carga emocional y de trabajo que llevan las mujeres, con doble jornada laboral porque deben ocuparse de su profesión y de la casa, de los hijos y sus cuidados.

Destacó que la exposición resulta entrañable y dolorosa porque inicia con una pieza que habla del suicidio de su madre y pasa por historias de la vida en pareja, su participación en marchas a favor del aborto, imágenes de sus hijos.

“Tiene esa parte del archivo, todas las fotos, cartas, imágenes que nos escribimos, hasta piezas donde ya voy hablando de la maternidad en general, es muy interesante ver mi trabajo, todos estos distintos problemas que se atraviesan, yo lo que espero es que quien venga a verlas se pueda conectar también en este plano emotivo y emocional que seguramente nos toca a todos en nuestro corazoncito para bien o para mal, son estas relaciones cercanas que tenemos”, afirmó.

Insistió en que el tema de la maternidad es uno de los más difíciles por lo que antepone que las mujeres son humanas, que no hay perfección, que la expectativa de cuidados es impresionante. “Hablemos de los problemas, eso de que nacemos con instinto maternal y somos todas amorosas, pues no, a lo largo de la exposición hay distintas cosas”, dijo.

En 145 piezas la artista visual Mónica Mayer muestra una secuencia de la maternidad, la vida en pareja y el feminismo en una obra denominada "Hija de su madre"

En la exposición, se abordan temas de lo que ha sido su vida en pareja, su participación en marchas a favor del aborto cuando se trataba de un tema tabú, de la lucha contra la violencia y el feminicidio.

En cuanto a la creación del tendedero, refirió que el primero que hizo fue en 1978 cuando ni siquiera había palabras para hablar del acoso. Esto se dio tras la pregunta de qué era lo que más detestaban las mujeres de la ciudad.

Afirmó que este trabajo está centrado en la familia dada la carga emocional y de trabajo que llevan las mujeres, con doble jornada laboral porque deben ocuparse de su profesión y de la casa, de los hijos y sus cuidados

“Las mujeres me decían que detestaban el tráfico, yo les preguntaba que si no les chocaba que le agarraban las nalgas en el camión, me decían que si les chocaba pues les pedía que pusieran eso, fue empezar a hablar de esto, ahora se habla desde muy diferentes puntos de vista, hay más información, hay grupos, políticas públicas que permiten hablar de la violencia y ahora se ve más, hay más visibilidad”, dijo.

Considero que los feminicidios se han presentado desde siempre a lo largo de la historia, como una constante de la cultura. Hizo referencia que algunos de estos iniciaron con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez hace 25 años.

Insistió en que el tema de la maternidad es uno de los más difíciles por lo que antepone que las mujeres son humanas

La exposición permanecerá hasta el 23 de junio, después será inaugurada en Xalapa en la Galería de Arte Contemporáneo y se pretende llevarla a otros espacios. Dentro de la exposición habrá una encuesta sobre la maternidad cuyos resultados se darán a conocer al final de la temporada.

