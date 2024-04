Cortos animados y cine asiático en Xalapa, ¿lo mejor? Las funciones son gratis

Xalapa, Ver.- Con el fin de mantener una programación ininterrumpida de cine en Xalapa, en abril está confirmada la segunda edición en la ciudad del Ars Electronica Animation Festival y la primera vez del Asian Film Festival de Barcelona.

Felipe Sahidt Ortega, fundador de la Red Xalapeña de Cine Clubes e integrante de Maraña es Cultura AC, invita a la población a no perderse las funciones gratuitas.

¿Cuándo serán las funciones de animaciones?

Las de animación serán los miércoles a las 20 horas en La Bruja Cineclub, en González Ortega 4, y las de Asia, los jueves a las 19 horas en el Centro Recreativo Xalapeño, en Xalapeños Ilustres 31, en el centro histórico.

¿Qué puedes saber del Ars Electronica Animation Festival?

Su sede es Linz, en Austria. Se trata de una selección de los que son considerados los mejores cortometrajes animados presentados en la competencia en 2023.

“La selección ha sido compilada a partir de las presentaciones en el Prix Ars Electronica 2023, el cual este año cambió su enfoque de la Animación por Computadora al panorama del Nuevo Arte de la Animación”, dice el promotor de cine.

Los programas planeados son “Data, Bodies, Space: Explorando la intersección entre tecnología, humanidad y cosmos” y “AI & Human: Investigando la relación entre inteligencia artificial y humanidad”, el 10 de abril.

El 17 de abril tocará turno de ver “Austrian Panorama: Destacando obras de artistas locales” y “Young Animations”, cortos creados por jóvenes menores de 19 años.

Asian Film Festival

¿Y el Asian Film Festival? Posible con el apoyo de Casa Asia, su curaduría es en la línea "You are a stranger to me". Es un festival cinematográfico español con una selección de películas asiáticas de autor.

“Este festival no solo busca presentar películas excepcionales, sino también estimular el interés por descubrir lo desconocido, en la diversidad geográfica y cultural de Asia”, explica Felipe Sahidt Ortega.

Cartelera de funciones

En Xalapa serán cinco proyecciones: El jueves 4, “Drown”, película iraní del director Mohammad Kart. “Un video privado de una mujer nadando en una piscina desencadena una serie de eventos devastadores”.

El 11 se proyectará “Happiness”, filme del kazajistaní Askar Uzabayev, quien cuestiona lo que hay detrás de las sonrisas en las redes sociales, y el 18, “Lockdown”, de Filipinas, filme del director Joel C. Lamangan sobre las consecuencias sociales y económicas del Covid-19.

Para el martes 23 está programada “Where is Pinki?”, de la India, una película de Prithvi Konanur sobre la pérdida de una hija, para cerrar con “Los mensajes ocultos de Ganga”, producción de India-España del director Antonio Rodrigo sobre la opresión en el Sahara Occidental.

El recordatorio es que todas las funciones son sin costo pero con cupo limitado, por lo que hay que llegar temprano.