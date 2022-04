Casa del Lago se adapta a nuevos tiempos; esto opina Difusión Cultural UV

Casa del Lago, recinto cultural de la Universidad Veracruzana, sí será rehabilitado y se prevé un trabajo largo y detallado con resultados que serán para beneficio de las distintas manifestaciones artísticas, afirma el funcionario Alfonso Colorado Hernández.

Ante la inquietud de la comunidad teatral de qué sucederá con el foro Miguel Herrera, el titular de la Dirección de Difusión Cultural de la UV puntualiza que las entidades no dependen de los espacios sino de los proyectos.

“No se está adecuando el espacio para atender a un solo grupo; este espacio es de la UV y se piensa atender a la comunidad de la UV y ligada a la misma y a todas las artes; tenemos que fijarnos en todos”, expresa en entrevista.

Da a conocer que actualmente están en la etapa de diagnóstico del inmueble, que por la antigüedad de la construcción y su cercanía con un cuerpo de agua tiene necesidades específicas. Aunque no da las fechas del inicio y término de los trabajos, adelanta que la idea es que Casa de Lago sume y no reste. Se va rehabilitar para que cumpla las funciones que venía cumpliendo y para que se hagan otras cosas también, porque los tiempos cambian y hay que adaptarse. No es restar, es sumar”, expresa.

Colorado Hernández enfatiza que no hay ningún aviso oficial sobre el foro Miguel Herrera y lo que se diga son solo suspicacias. El recinto está contemplado para que sea sede de distintas actividades de la Universidad Veracruzana y de la comunidad que está ligada a esta entidad; eventualmente, será sede de la Feria Internacional del Libro Universitario.

“Cuando hay cambios siempre hay rumores, pero no son más que eso. Lo que sí es un hecho es la remodelación y me parece que es una buena noticia, sobre todo que sea puesto en condiciones óptimas”.

Reitera que la vocación de Casa del Lago es teatral y artística en general y asegura que esa vocación va a seguir: “Se garantiza que será un espacio donde las artes seguirán teniendo un lugar. La idea es remodelar para tener lugares que funcionen mejor”.

Recordó que el proyecto original de Casa del Lago no contemplaba un foro teatral y, aunque de manera loable se adaptó un espacio, considera es tiempo de que no solo sea una adaptación sino una propuesta que atienda las diversas demandas de la comunidad universitaria.

Por otra parte, invita a todo el público a disfrutar las actividades programadas en los distintos recintos, especialmente a las que forman parte de los programas donde se complementan con lo académico.