Va lista de las mejores películas relacionadas con volcanes, ¿cuántas has visto? [Video]

Sin duda en la historia de la humanidad los fenómenos naturales como las erupciones hay marcado muchos momentos en la vida de las personas, los cuales además de ser inmortalizados en los libros de historia, también quedaron grabados en video y en algunas ocasiones hasta fueron éxitos en la taquilla de muchos cines a nivel mundial.

¿Cuál es tu película favorita relacionada con volcanes? Existen muchas, tomando en cuenta documentales e historias de fantasía, por ejemplo, gracias a las películas muchas personas se espantaron con la pasada erupción del Popocatépetl, pero de acuerdo a los científicos eso hecho no es inusual y no quiere decir que el volcán no hará una erupción similar a las películas.

Lo que no podemos negar es que siempre cae bien una buena película, por lo menos para distraerte, aunque si aplicas el ver un documental, también podrías divertirte y en algunos de ellos hasta aprender de historia y los volcanes, en seguida te vamos a dar una lista de las películas relacionadas con volcanes, ¿buenas o malas? Eso te toca decidirlo a ti.

¿Cuáles son las películas más famosas relacionadas con volcanes?

La lista que te vamos a presentar será por año de lanzamiento de cada película, como te mencionamos hace unos momentos, no se trata de ser crítico de cine, sólo de presentarte algunas opciones para disfrutar en la comodidad de tu casa, ya el que decide cuál ver y si le gusta o no eres tú, mientras nosotros cumplimos con darte opciones, la lista será por año, aquí te la dejamos.

Los últimos días de Pompeya (1935)

Se basa en la historia ocurrida en la Antigua Roma, corría el año 79 cuando la erupción del Monte Vesubio acabó con la ciudad, así fue el tema que abordaron para el filme creador en 1935 por el director Ernest B. Schoedsack; otra historia similar fue la de Pompeii que también se basa en la tragedia de Roma, dirigida por Paul W.S. Anderson y fue estrenada en el año 2014.

El diablo a las cuatro (1961)

Protagonizada por Spencer Tracy y Frank Sinatra la película trata la historia de una isla Polinesia Francesa y la inesperada erupción que pone a los protagonistas en la situación de tratar de salvar a los habitantes del lugar, expertos aseguran que fue la precursora de películas de catástrofe en el cine y arrasó con la taquilla en esos años.





La isla del fin del mundo (1974)

Llegamos a los años 70 en ésta producción Disney está involucrado y cuenta la expedición de un millonario británico en busca de su hijo que desapareció en los confines el Ártico, en ella disfrutarás aventuras, tribus vikingas y justo en ese viaje se vuelve protagonista la erupción de un volcán, dirigida por Roberto Stevenson.





Joe contra el volcán (1990)

Sin duda la época que más historias con trama relacionada con volcanes no dio, por ejemplo, la historia de amor protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks, nos relata de historia de un joven que harto de vivir se entera que les quedan pocos meses de vida debido a un tumor y decide aceptar la oferta de un multimillonario y servir como sacrificio a un volcán activo en una isla del pacífico.





El pico de Dante (1996)

Año después Pierce Brosnan y Linda Hamilton esterilizan una de las películas más famosos en cuanto a erupciones volcánicas se trata, el Pico de Dante, historia que nos cuenta la forma como los protagonistas junto a su familia y los habitantes de un pueblo trata de escapar de una erupción volcánica.





Volcano (1997)

Tras el éxito de El Pico de Dante, meses después se estrenó la cinta Volcano, en ésta historia nos relatan cómo nace un volcán en medio de la ciudad de Los Ángeles al grado de declararlo zona de catástrofe, Annne Heche y Tommy Lee Jones son los protagonistas, una es una reconocida sismóloga y el un director de la oficina de emergencias.





El volcán: Rescate de Whakaari (2022)

No podemos dejarte sólo con pura ficción, también te presentamos éste documental que puedes localizar en Netflix, dirigido por Rory Kennedy se trata de uno de las historias más trágicas en Nueva Zelanda, la erupción en el año 2019 del volcán Whakaari y tomó desprevenidos a un grupo de 47 turistas, los sobrevivientes nos cuentan sus vivencias, sin duda un historia que no puedes perderte.