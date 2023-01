Finlandia, película de estreno en Cinema Nahual; van los horarios de la cartelera semanal

¿Ganas de ver cine independiente? Puedes entrarle a la cartelera que te ofrece Cinema Nahual, la variedad de géneros que te ofrecen ésta semana es interesante, pasando del drama a la comedia terror con zombies, si te quieres divertir y todavía no tiene un plan para pasar las tardes de Xalapa, podría darle una oportunidad al “otro” cine nacional.

Ubicado en la calle de Azueta #14, entre las calles de Juárez y Altamirano, en el centro de la ciudad, Cinema Nahual regresa a la actividad ésta semana con cuatro películas que te muestran distintos escenarios, para abrir la cartelera semanal proyectan la cinta “El año de la plaga” cine de serie b, una producción de México, España y Bélgica.

Ésta producción que cuenta con la participación de la actriz Ana Serradilla, trata de Víctor y su tristeza por terminar su relación con Irene, sus amigos intenta buscar pareja, pero él no quiere olvidar a su ex; de pronto un día le llaman por teléfono y para su sorpresa era Irena, quién preocupad le pide ayuda, algo a lo que no se puede negar Víctor que corre en su auxilio, tratando de ser el héroe que no fue cuando eran pareja.

Exposiciones ¿Ganas de una vuelta por los museos? Te presentamos algunas opciones [Mapa]

El estreno de la semana es el filme “Finlandia” una producción mexicana que trata de una historia en Juchitán, Oaxaca, que incluye a tres tipos de géneros, hombres, mujeres y muxes, ¿qué son los muxes? Esa respuesta la podrás conocer si te das una vuelta por el cine el próximo viernes 13 de enero, te podemos adelantar, que éste tipo de género no es nuevo, de acuerdo a la historia los muxes se escribió desde antes de la llegada de los españoles a México.

¿Ganas de un documental? Todavía puedes ver El secreto del Doctor Grinberg, película que no quiere dejar la sala y se mantiene en la preferencia de los cinéfilos en Xalapa; trata de la misteriosa desaparición del doctor Grinberg, un pionero en telepatía y neurofisiología, un caso de los más enigmáticos en la historia más reciente de México.

Si lo tuyo es un buen thriller, acción y suspenso, no dejes de ver Rendez-vous, película mexicana que fue filmada en plano secuencia (una toma sin cortes) que trata la historia de Lili, quién emocionada por su cita con una pareja que conoció por internet, se encuentra con Eduardo, un caballero de los que ya no hay, pero no es perfecto y ella lo descubrirá.

¿Cuál es la cartelera de películas que proyectará Cinema Nahual ésta semana?

Como te mencionamos al principio, a partir de éste miércoles 11 de enero ya puedes visitar las instalaciones de Cinema Nahual, las funciones que se van a proyectar ésta semana son:





Miércoles 11, 17:00 horas, El año de la plaga

19:00 horas, Rendez-vouz

Jueves 12, 17:00 horas, Rendez-vouz

19:00 horas, El año de la plaga

Viernes 13, 16:20 horas, El año de la plaga

18:10 horas, Finlandia

Sábado 14, 16:40 horas, El secreto del Dr. Grinberg

18:30 horas, Rendez-vouz

20:30 horas, Finlandia

Domingo 15, 16:30 horas, Rendez-vouz

18:30 horas, Finlandia