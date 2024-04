Academia Rosario cumple sus sueños: van a la final de la Liga Nacional Scotiabank

Hace poco más de un año un grupo de personas se reunió para darle vida a un equipo de futbol que llevara por nombre “Academia Rosario” para representar a la localidad El Rosario, del municipio de Banderilla.

Cuando nació soñaban con ver realizada la institución, sin embargo, no imaginaron que los frutos a su esfuerzo llegarían pronto, pues ahora la “Academia Rosario” Sub 15 está disputando la gran final de la Liga Nacional Scotiabank de la Zona 5.

El pasado fin de semana el conjunto enfrentó en duelo de “ida” a Porto Palmeiras de Veracruz y tuvieron un revés, pues cayeron en casa 1-0, sin embargo, esto no merma la confianza del conjunto, aseguro Pablo Ávila, entrenador del conjunto.

"Estamos tranquilos el cuerpo técnico y los jugadores, nos hubiera gustado irnos arriba en el marcador, pero estamos tranquilos, porque generamos muchísimas jugadas de gol. Vamos al puerto seguros que les podemos dar buen partido allá y sobre todo de que podemos revertir el marcador", expresó.

Además, destacó que todavía tienen algunos días para trabajar y cerrar la semana bien preparados, momento que les servirá para llegar con mucha actitud, "y sobre todo con toda la preparación para el próximo domingo".

¿Cuándo entrena el equipo "Academia Rosario"?

Los trabajos que el equipo ha desarrollado han sido en lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:30 de la tarde.

El camino del equipo en la temporada fue a dos vueltas en el que hubo 10 equipos de la zona, representantes de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Minatitlán y Tuxtepec, entre otros.

La institución se clasificó en segundo lugar de su grupo; en cuartos de final derrotaron con marcador global de 3-2 a León Orizaba; en la semifinal vencieron a Tuxtepec 6-2 global. Ahora están enfrentando al Porto Palmeiras que fue primer lugar de su grupo; lleva la delantera con marcador de 1-0.

El camino del equipo en la temporada fue a dos vueltas en el que hubo 10 equipos de la zona | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

El encuentro de “vuelta” se desarrolló este domingo en la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez Márquez” en donde la “Academia Rosario”.

Un equipo sólido

El conjunto “Academia Rosario” nació aproximadamente hace un año con las categorías Sub 15 y Sub 17. La segunda en mención en el torneo se colocaron hasta los cuartos de final; ahora la Sub 15 está en la final.

La Academia también desarrolla la categoría 2009 y 2010 que es la Sub 13 con la que también buscan lograr cosas importantes.

El conjunto tiene una base sólida y lo demostraron en un torneo de Liga Nacional desarrollado en en Puebla y México en donde lograron el campeonato, además alcanzaron también el Campeón de Campeones con la categoría Sub 15.

"Básicamente estamos tratando de consolidar el proyecto y fortalecer a los chicos en un futuro para que tengan oportunidad en algunas básicas y de Tercera División Profesional", dijo el entrenador.

Destacó que existen en la Academia tres jugadores que están en visorias y que están en seguimiento con visores para ingresar a Fuerzas Básicas, pues ya fueron a probarse con el América y Monterrey. Además, existe la invitación para que alguno de los elementos de la categoría Sub 15 formen parte de una Tercera División Profesional, así como de fuerzas básicas.

Cuando nació soñaban con ver realizada la institución, sin embargo, no imaginaron que los frutos a su esfuerzo llegarían pronto | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Importante apoyo

Otro punto que destacó fue el apoyo que reciben del señor Martín Torres y también de los padres de familia, por lo que busca con este respaldo consolidar el proyecto para un futuro formar parte de la Tercera División Profesional.

“Academia Rosario” ha formado dos importantes equipos con mucho oficio, profesionalismo, disposición y compromiso, bases que han hecho que el proyecto siga consolidándose mes con mes.

Por último, el entrenador agradeció la confianza de los jugadores de la categoría Sub 15 y Sub 17, porque en su momento lo siguieron para buscar apoyos, además trabajaron con él confiando que el proyecto florecería.

“Academia Rosario” ha formado dos importantes equipos con mucho oficio, profesionalismo, disposición y compromiso | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

"Agradezco la confianza de mis jugadores y el apoyo que me han brindado igualmente sus papás, porque sin los padres de familia esto no hubiera podido caminar y esperamos seguir fortaleciendo el tema de la "Academia Rosario”.

Academia Rosario Sub 15, está compuesto por:

Mauricio Lozano

Gael Vásquez

Víctor Torres

Yahel Herrera

Alexis Rosales

Iker Vázquez

Alexander Gamboa

Rafael Gamboa

Roberto Hernández

Diego Naredo

Willy Landa

Emilio Campos

Jechua Pacheco

Roberto Pérez Oswaldo Leyva

Ian Hernández, Manuel Torres

Osmar Castro

Ángel Ceballos

Enmanuel García.

El entrenador de este equipo es Juan Pablo Ávila Landa y el auxiliar técnico es Armando Hernández.