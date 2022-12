Pintura e ilustración de la vida; conoce el arte de Pavel Santa Rosa

Ciudad Mendoza, Ver.- Ilustrador, pintor, amante de la realidad y sus tonalidades la cual la expresa a través de la caricatura política que publica en revistas de gran prestigio, nacido en Ciudad Mendoza, Pavel Santa Rosa encontró en Tabasco otro espacio de inspiración y ahí vivió por muchos años hasta que regresó a sus raíces veracruzanas.

Después de muchas décadas de no vivir en su natal Ciudad Mendoza, vuelve para buscar encontrar una nueva faceta en su trayectoria artística y profesional, para establecer un nuevo camino enfocado en sus pasiones que son la pintura y la ilustración.

Cuenta que cuando vivía en Tabasco su principal giro era en la ilustración y la sátira política, ya que no era tan común presentarse como pintor pues existían ciertas envidias por parte de los demás artistas, que con años de experiencia no ven tan amablemente a los nuevos talentos, “cuando dices que eres ilustrador te ven como una especie distinta, pero pues realmente uno conoce todas las técnicas, formas del dibujo y la pintura, que te abre la mente a un universo de oportunidades más allá de solo la pintura”.

¿En qué periódicos y revistas ha participado?

El mendozino ha participado en distintos diarios de Veracruz y Tabasco como La Jornada, La Verdad del Sureste y Avance, en el ámbito de la ilustración su trabajo como dibujante se puede ver en revistas de cultura como son Coincidir, Laquesigue, La Salamandra, Historias Salvajes de Fernando Abreu y participó con la Universidad Autónoma de Chapingo.

De igual forma, Pavel Santa Rosa ha conseguido llegar a publicar en revistas de gran importancia como Chamuco y los Hijos del Averno en donde su sátira política ha rendido frutos, siendo de los pocos veracruzanos en participar en esta edición fundada por Rius.

Un artista que trae en las venas y en sus raíces la destreza y la técnica de crear; creció viendo a su padre y familiares pintar y elaborar artesanías como son piñatas y hasta alebrijes, Pavel capturó en su mente este gusto y comenzó muy joven a dar muestra de este talento por lo que hoy con tantos años en el ambiente artístico, desea seguir explorando estas oportunidades.

“Yo puedo aportar mucho al arte, pero principalmente en la ilustración, he tenido grupos a mi cargo en el que he sacado alumnos que son grandes ilustradores por ello en mis planes está ir por esta rama en esta región o donde encuentre un lugar que me haga sentir bien”, afirmó.

El artista presentó su última exposición en Ciudad Mendoza llamada “De Noche Todos Somos Santos” en el marco de las fiestas de Todos Santos, en donde presentó más de 14 obras que fueron muy bien recibidas por los amantes del arte de la región de las Altas Montañas.

