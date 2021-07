Con sus líneas hace arte jarocho y de bellezas xalapeñas

A inicio de agosto, la población xalapeña podrá disfrutar de los Murales “Identidad de Luz”, “Noche Xalapeña” y “Flora y Fauna Xalapeña” de Ivania Smith en vinculación con “La Estancia de Boca” en plaza Américas, una franquicia de restaurantes veracruzanos, con los que se está promoviendo visualmente la cultura, flora y fauna de la ciudad de Xalapa.

A sus 24 años, Ivania cursa el último semestre de la carrera de Artes Visuales en la Universidad Veracruzana y bajo la disciplina de “línea continua” ha elaborado un mural de una majestuosa jarocha de 05 x 1.80 metros.

“Línea continua quiere decir que se trata de una obra de un solo trazo y que uno se une con el otro; no hay una pausa en sí para crear todo el dibujo, todo el dibujo se une el uno con el otro”.

Ivania Smith estudiante de la carrera de Artes Visuales en la Universidad Veracruzana/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

El mural es en blanco y negro con acentos de color amarillos y un poco de dorado lo que le ha permitido interactuar con la arquitectura y el estilo del lugar.

“Después vamos a ir a Veracruz y después a la ciudad de Puebla, cada uno de los murales serán como parte de la identidad del lugar y van a tener ciertos rasgos y características de las ciudades donde estarán”.

En el caso de Xalapa se podrá admirar la flora y fauna de la ciudad, inspirada en la naturaleza y bella de la ciudad.

“Xalapa se caracteriza por tener un tipo de bosque de niebla, que es el mesófilo de montaña y a mí me inspira mucho eso y en sí, la cultura. La jarocha es un poquito en esta danza tradicional, a los lados tiene la Iglesia de Los Corazones y el Pico de Orizaba que es una de las grandes vistas que ofrece la ciudad”.

El proyecto no está terminado pero la meta es concluirlo en breve. Aunque el diseño y el trabajo es suyo, a su lado hay una persona que le ayuda principalmente en cuestiones de logística.

Antes de este proyecto, Ivania participó en el proyecto feminista del mural Históricas en el Viaducto de la ciudad y en el mural de Bolena, cafetería ubicada en la calle de Mata, además de que actualmente está realizando algunas otras intervenciones en la ciudad y el estado.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Ahorita estoy en el puerto de Veracruz con una semillera, también en algunos hostales, en Coatepec también estoy empezando uno en un hostal, en la calera Nachón en un centro cultural y así voy armando proyectos”, abundó.

Ivania asegura que no se imaginó haciendo lo que realiza ahora, pero la vida se encargó de ponerla en este camino del muralismo aun cuando desde los 18 años pinta.

“Pero es muy distinto, sí se unen una con la otra, pero hacer mural y pintura son cosas muy distintas, el desgaste es mucho mayor, pero me siento muy contenta y es algo que no puedo explicar: el proceso creativo y de repente ver mi trabajo como en gran formato y en lugares públicos que salen de la galería de arte o del bastidor; de repente verlo en la calle, me causa mucho impacto y como que no me la creo todavía, cada vez que paso y digo ‘¿yo hice esto?’ pero me gusta”.

Por ello, expresó su deseo de seguir aprendiendo, creando, gestionando y colaborando con empresas, con proyectos familiares, la ciudad, otras ciudades, estados u otros países.

Ivania Smith estudiante de la carrera de Artes Visuales en la Universidad Veracruzana/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Quien se quiera atrever a hacer murales adelante, creo que, si yo puedo, cualquier individuo que le interese el arte y tenga mucha energía, físico y la mente para hacerlo que se lance, es algo muy bonito, que a mi en lo personal me cambió la vida”.