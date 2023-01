Festeja el Día Mundial de la Selfie en los Museos; va la lista de los que hay en Veracruz [Mapa]

Hoy se festeja el Día Mundial de la Selfie en los Museos, celebración que se realiza cada tercer miércoles de enero por todo el mundo, hoy te invitamos darte una vuelta por los museos y galerías que tiene Veracruz, tómate un autoretrato sólo o acompañado para que los compartes en redes sociales.

Ésta iniciativa tiene la intención de promover las visitas a los espacios culturales de todo el mundo, en Veracruz existen muchos recintos de los cuales podrías disfrutar de una visita y de paso, una selfie para el recuerdo, no sólo podrías aplicar ese plan hoy, puedes hacerlo todos los días, cuando gustes, pero éste miércoles 18 de enero, sería ideal participar en este festejo.

En el estado de Veracruz existen muchos recintos culturales a los cuales puedes asistir, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Papantla, Tlacotalpan, Orizaba y muchas ciudades más cuentan con museos y galerías de arte, ¿qué esperas? Ve por tu selfie en los museos y participar en los festejos por el Día Mundial de la Selfie en los Museos.

Si no sabes a donde ir, no te preocupes, te vamos a presentar una lista los espacios que tiene Veracruz, no podemos decir que los mejores porque cada recinto se esmera por contar con lo mejor para exponer a los visitantes, pero sí te podemos decir que las opciones que te vamos a presentar son imperdibles.

Lista de museos y galería que puedes visitar en el Día Mundial de la Selfie en los Museos

Antes de darte algunas direcciones y mapas de los espacios culturales que tiene Veracruz, te contamos que si quieres participar en el Día Mundial de la Selfie en los Museos puedes mandar tu foto al #MuseoSelfie #MuseumSelfieDay

Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa

Se encuentra en la calle de Xalapeños Ilustres 135 en el Centro Histórico de Xalapa

Pinacoteca Diego Rivera

En la calle J.J. Herrera #5 en el Centro Histórico de Xalapa

Museo Casa Xalapa

Junto a la Pinacoteca en la calle J.J. Herrera #7

Jardín de las Esculturas

Está en la avenida Murillo Videl sin número en la colonia Cuauhtémoc de Xalapa, abre de 10:00 a 18:00 horas

Museo de Antropología

Lo encuentra en la avenida Xalapa sin número en la colonia Magisterial

Museo de la Música Veracruzana (Casa Doña Falla)

Se ubica en la calle Salvador Díaz Mirón #21 en el Centro Histórico de Xalapa

Catedral y Museo de San Rafael Guízar y Valencia

Está en la avenida Juárez #70 esquina con la calle Revolución

IMAC (Iniciativa Municipal de Artes y Cultura)

Dicho foro se ubica en la avenida Adolfo Ruiz Cortines entre las calles Represa del Carmen y Hortensia

Centro Recreativo Xalapeño

Calle Xalapeños Ilustres #31, en el Centro Histórico de Xalapa

Casa de Cultura de Coatepec

Calle Jiménez del Campillo #4 en el centro de Coatepec

Centro Veracruzano de las Artes

Se ubica en la calle Independencia #929 en Veracruz

Ex Convento Betlehemita

Canal sin número esquina Ignacio Zaragoza, Veracruz

Casa Principal IVEC

La encuentras en la calle Mario Molina #315 en el Centro Histórico de Veracruz

Centro Cultural Atarazanas

Julio S. Montero sin número esquina Esteban Morales, en el Centro Histórico de Veracruz

Fototeca de Veracruz

Callejón Portal de Miranda 9 en el Centro Histórico de Veracruz

Casa Museo Agustín Lara

Bulevar Adolfo Ruiz Cortines sin número equina Ávila Camacho en el Fraccionamiento Costa Verde de Boca del Río

Tlacotalpan

Centro Cultural del Sotavento

Papantla

Museo Teodoro Cano

Calle Rofoldo Curti #101 en Papantla