Daniel Hernández, el diseñador originario de Perote que brilla en México

Veracruz, Ver.- Originario de la comunidad de Totalco en el municipio de Perote, Daniel Hernández Guarneros ha alcanzado la fama diseñando accesorios para actrices del medio del espectáculo como Marlene Favela, Mariana Seoane, Felicia Mercado así como para la Miss Universo, Andrea Meza.

En entrevista para Diario de Xalapa, destaca que el municipio de Totalco se caracteriza por la elaboración de ramos y tocados artificiales para novias y quinceañeras; de hecho el 80 por ciento de sus habitantes ejerce esta actividad y es el sustento de sus hogares.

En su caso, fue su padre quien le enseñó este oficio ya que tiene su propio taller y se ha dedicado a diseñar lazos, ramos y tocados en los últimos 60 años comercializando para tiendas que se ubican en Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Ciudad de México, Puebla y algunas exportaciones a Guatemala.

“El oficio lo aprendí de mi papá, él también es artesano, de hecho la mayoría de los ciudadanos podría decir que el 80 por ciento de los habitantes realizan esta actividad y comercializan en varias partes”, explica.

Comenta que en sus inicios trabajó por 12 años para un empresario en Estados Unidos que compraba los accesorios para venderlos en California y otras partes de ese país.

Su trabajo lo llevó a conocer a la diseñadora Flor Campos y a través de ella incursionó en el mundo de las pasarelas, pues sus diseños le gustaron mucho a la también veracruzana y formaron equipo de trabajo.

Es así que el peroteño ha creado diseños para distintas artistas como Marlene Favela, Michelle Vieth, Sara Corrales, Felicia Mercado, Carla Carrillo, Mariana Seoane, Rocio Saenz del Castillo, recientemente también elaboró accesorios para la influencer veracruzana Yeri MUA.

Incluso también elaboró la coronas y accesorios para la Miss Universo Andrea Meza

“Gracias a mis colaboraciones con el maquillista Javier de la Rosa y la diseñadora Flor Campos es como yo empiezo a tener contacto con la farándula y empiezo a hacer colaboraciones , por ejemplo Flor le diseñó el vestuario a Andrea Meza y yo le hice la corona y otras actrices también han lucido mis accesorios, cuando hay eventos me llaman y voy a la Ciudad de México o les mando”, manifiesta.

A sus 44 años, Daniel es dueño de su propio taller en la comunidad de Totalco y sigue trabajando en la creación de muchos diseños ya que durante Carnavales y otros eventos es llamado a participar, lo que le impulsa a seguir creciendo.

“En la comunidad tengo mi propio taller, ahí trabajo, cuando me llaman a eventos viajo a la Ciudad de México, Puebla a donde me pidan trabajar voy, también he participado en la creación de diseños para reinas, estoy muy agradecido porque mi trabajo ha sido reconocido y aquí sigo creando accesorios”, destaca.