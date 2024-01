Sus dos amores, la inspiración del compositor Jorge Frantos: la historia

Veracruz, Ver.- Inspirado en su esposa, en su natal Veracruz, en la mujer jarocha, Jorge Frantos Jiménez empezó a escribir versos y poemas sin imaginar que años después se convertirían en los éxitos musicales de la agrupación Pregoneros del Recuerdo, donde es uno de los principales compositores con dos discos de éxito y un tercero por lanzar.

En entrevista para Diario de Xalapa, Jorge de 84 años se autodefine como una “ave de esas raras” que empezó su trayectoria como compositor en plena jubilación, después de dedicar más de 30 años de servicio dentro de su profesión como ingeniero.

Cultura Ópera en beneficio de la Catedral de Veracruz; boletos y horario

La historia del compositor Jorge Frantos Jiménez

Nacido en la ciudad de Veracruz, indica que en los años 60 se fue a estudiar la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México donde radicó por más de 10 años.

Mientras estudiaba, en sus ratos libres se ponía a escribir algunos versos inspirado en su natal Veracruz, en algunas novias, en su actual esposa y todo ese material lo guardó por varios años.

“Escribía varios versos, escribía a Veracruz, a quien es actualmente mi esposa, algunas novias, a la mujer veracruzana, a los lugares característicos del puerto, los escribía como una distracción en ese momento, y los guarde todos, me dedique a mis estudios y a trabajar”, menciona.

Durante su etapa laboral, destaca que llevó a cabo algunos proyectos de electrificación en la sierra de Chihuahua en municipios como José Babícora, Ciudad Madera, también trabajó en la Junta de Electrificación de Chihuahua y fue fundador de Lomas del Estadio.

Él es uno de los principales compositores con dos discos de éxito y un tercero por lanzar | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

También llevó a cabo los trabajos de electrificación de lo que es hoy la UMAE 14 del IMSS, trabajó en dependencias como el Issste y en la Secretaría de Salud de Veracruz en los tiempos de Mauro Loyo Varela.

Tras su jubilación en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Victoria, Tamaulipas, decidió regresar a su natal Veracruz para establecerse junto con su familia y un encuentro con el director de Pregoneros del Recuerdo vino a cambiarle la vida.

“Un día caminando por las calles de Veracruz me encontré al hijo de mi gran amigo Arturo Pitalúa director de Pregoneros del Recuerdo, me preguntó qué era de mi vida y salieron a colación los versos que yo había escrito cuando estudié en la Ciudad de México y en el traslado de Ciudad Victoria para Veracruz los había encontrado, me dijo que se los llevara para ver si le podían meter música”, recuerda en medio de mucha emoción.

Explica que la agrupación hizo todos los arreglos musicales para que sus versos y poemas escritos durante su juventud fueran la música de esta agrupación veracruzana y en los siguientes años continuó colaborando con ellos; el primer disco fue lanzado en el 2015 después de tres años de trabajo.

Inspirado en su esposa, su natal Veracruz, la mujer jarocha, Jorge Frantos Jiménez empezó a escribir versos y poemas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Se convirtieron en sones, guarachas, boleros, le di los que escribí en México y ya aquí en Veracruz seguí escribiendo, así fue que me inicie como compositor, de hecho el primer disco que arme con ellos, se llama Orgullo Jarocho, el primer disco salió en el 2015, lo estuvimos trabajando durante tres años, nunca me imaginé nada de eso, hasta que escuche los arreglos, la magia de los arreglos de Arturo Pitalúa que los convirtió melodía”, externa.

La presentación del disco se realizó en el Museo de la Ciudad en medio de un gran evento donde se reunieron más de 33 músicos y diferentes agrupaciones musicales que tuvieron intervención en alguna melodía.

“En ese disco fueron 10 pistas que logramos imprimir y dar a conocer a la luz pública se todos los versos que escribí así eran la mitad del disco, eso fue en el 2015, me pregunto que si no iba a seguir escribiendo y yo le dije que sí, estuvimos trabajando los siguientes tres años para armar un nuevo disco que se presentó en el 2019, se llama Que no muera el son”, relata.

La presentación del disco se realizó en el Museo de la Ciudad en medio de un gran evento | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La presentación de este segundo disco dio pie a la realización del primer festival cultural que llevó por nombre “Que no muera el son”.

“El evento fue apoyado por el ayuntamiento de Veracruz y lo dimos a conocer en el teatro Francisco Javier Clavijero, se realizó el Día del Padre un 16 de junio, queríamos que continuara los siguientes años pero desafortunadamente no se ha retomado el evento, ojalá se retomara”, manifiesta.

Actualmente, pese a su enfermedad, Jorge sigue escribiendo en busca de un tercer disco para Pregoneros del Recuerdo apoyado por el director de la Orquesta de Moscovita, el destacado músico cubano Heber Méndez quien ha escrito canciones para Los Van Van de Cuba y Sergio Lago que lleva una gran trayectoria musical.

“Por mi enfermedad no puedo estar mucho tiempo sentado frente a la computadora, hay gente que me está apoyando pero también anda ocupada y no hemos tenido tiempo de hacer la proyección musical, pero en eso estamos, es una distracción para mi escribir porque me gusta el son de ascendencia cubana, afroantillana, quiero dejar un legado para quien quiera escucharlos”, destaca.

Dice sentirse agradecido con su amigo Arturo Pitalúa, quien ya falleció pero lo apoyó a impulsar su carrera como compositor a los 75 años, ya jubilado y con todo el tiempo para seguir creando letras de canciones.

El 15 de enero se celebra en México el Día del Compositor.