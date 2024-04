¿Dónde quedamos las mujeres?: Wendy López, la artivista que renombra calles de Xalapa

A partir de una tesis de jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la que visibilizaban que es casi nulo el número de calles que llevan nombres de mujeres, Wendy López que se define como artivista xalapeña, pionera en el arte feminista, inició el trabajo de visibilizar en Xalapa que también hay mujeres que merecen ser nombradas como parte de la nomenclatura de la ciudad.

Y es que dijo que, a nivel nacional, de los 2.5 millones de calles principales, solo el 1 por ciento tiene el nombre de mujeres. “En su estudio marcan que de todas las calles principales que hay en todos los estados, de 10 calles, solamente tres llevan nombres de mujeres y una principal que es en Querétaro y que es la Corregidora, solo una que es principal”.

Wendy ha recibido amenazas por esas activaciones, pero asegura que, dado que parece que lo que no se ve, no existe, es necesario nombrar a las mujeres y feminizar las calles y que no tiene miedo porque además hay redes que la acompañan.

Las primeras vías en Xalapa que renombró simbólicamente fueron Xalapeñas Ilustres y Maestras Veracruzanas y después llegó Insurgentas y nunca pensó que ese solo hecho “trastocara tanto la piel tan delgada de las personas. Yo he hecho cosas más fuertes en Xalapa y una de ellas es llenar las escalinatas de la Catedral con sangre en un performance, ese para mí ha sido de las más fuertes después de Las Embolsadas y aquí solo era cambiar una a”.

Los comentarios en contra y de odio que han surgido en torno a esa activación, considera que no son contra ella, sino que dan muestra de cómo estas personas ven a las mujeres y la violencia que sigue permeando. “Los comentarios no van directos a mi sino a cómo nos ven a las mujeres, en qué piso estamos paradas realmente”.

Durante un año, Wendy y otras feministas se fueron a los archivos, a los panteones y a otros espacios a “desenterrar y desempolvar” esa parte de la historia que no se cuenta y que hoy se quiere dejar plasmada.

“Estuve también en el despegue de Ciudad de las Heroínas cosa que también es importante porque Ciudad de México abre también ese aspecto, está Guadalajara y a partir también de la acción que se hizo, otras compañeras en otros puntos del estado empiezan a cambiar los nombres y eso es algo que debemos de replicar y debemos de sacar, esas heroínas, esas mujeres que también han estado a la par que los hombres en esa parte de la historia solo que no han sido nombradas”.

En enero del año pasado se colocó la primera placa y a partir de allí ha habido cambios importantes porque el pasado 22 de abril se develó la placa de “Xalapeñas Ilustres” en la fachada del Centro Recreativo Xalapeño con el aval del gobierno municipal.

La artivista reconoció que es muy complicado cambiar el nombre de una calle porque las personas que viven allí o tienen algún local tendrían también que cambiar sus escrituras y documentación lo que es un proceso muy complicado; sin embargo, se ha ofrecido por parte de las autoridades locales que espacios del centro cambien de nombre.

“Nos ofreció ponerle nombre al viaducto, al corredor Carlos Fuentes y al parque Bicentenario, eso es lo que que nos ofreció la regidora (Martha Valentina Domínguez) y el alcalde (Ricardo Ahued Bardahuil) aparte de la publicación de un libro sobre todas las historias de las xalapeñas que para mí es un regalo para Xalapa, para que esa investigación no se quede ahí para que esas obras de artistas como Rosa Borrás que no está regalando una obra para Xalapa”.

Pionera del arte feminista en Veracruz

Ese trabajo nació también luego de que la pionera del arte feminista en el país, Judy Chicago, la invitara a participar en una de sus exposiciones para festejar el aniversario del arte feminista.

“Yo dentro de Veracruz soy pionera en el arte feminista junto con Gladys Villegas y Guillermina Ochoa, somos de las primeras tres que empezamos a hacer arte feminista y yo que empecé a hacer artivismo en Veracruz. Me invitan a participar y lanza varias preguntas y una de éstas es ‘si las mujeres gobernáramos el mundo’ y digo si las mujeres gobernáramos el mundo sería súper importante porque somos mayoría en el padrón electoral y ahorita en tiempos políticos, ya vería si los jueces y todo ese aparato que imparte justicia iba a estar como está hoy”.

Otra de las cosas que se respondió en que todas las calles llevarían nombres de mujeres y se visibilizaría todo lo que no se ve, “porque lo que no se ve creemos que no existe, creemos que las mamás no se cansan, que las mujeres llegamos del trabajo a casa a descansar, y entonces me pongo a ver las calles importantes y digo ‘vamos a feminizar las calles”.

Para quien asegura que las mujeres ya están consideradas en los nombres de algunas calles como Xalapeños Ilustres, Wendy explica que la primera solicitud a cabildo para que esa calle se llamara así fue en 1940, y las mujeres empezaron a votar una década después.

“Todavía ni éramos ciudadanas reconocidas, vaya ni siquiera una mujer podía heredar, ir a cobrar un cheque, ¿cómo íbamos a estar representadas ahí? Y después de que el cabildo xalapeño dice que sí se llame xalapeños ilustres solo es para cinco hombres ¿y dónde quedamos las mujeres?”.

La feminista está cierta de que esto que realiza es para las generaciones que vienen, “una niña que camine por una calle donde se sienta visibilizada, parte de esta ciudad, va a tener otra conciencia y para eso se está trabajando, para que las futuras generaciones de mujeres, no tengan que transitar por los caminos de dolor que muchas hemos pasado”.

