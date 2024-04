Celebrar a infantes, mamás y maestros dejará más de 100 mdp en comercios de Xalapa

Una derrama económica mayor a 100 millones de pesos dejará a los comercios de la ciudad las celebraciones de los días del Niño, la Madre y Maestro, estimó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en Xalapa, Carlos Luna Gómez.

En ese marco, exhorta a quienes comprarán obsequios para esos días y festejos a verificar que sean de calidad y los insta a comprar en los comercios formales para evitar productos y artículos que no cumplan con las especificaciones de seguridad.

Comenta que ahora por el Día del Niño la principal actividad comercial se centra en las plazas comerciales, pastelerías, dulcerías, tiendas de regalos y las grandes empresas porque tienen las mejores promociones.

Para esta fecha, estima que la derrama económica sea superior a los 25 millones de pesos, solo en el centro de la ciudad, esto se tiene que extender un poco más a las periferias.

Carlos Luna expone que si se agrega a esta celebración a los pequeños de la casa, los de los días a la madre y al magisterio, la derrama económica será mayor para restauranteros y para todos los que venden flores, regalos, ropa, zapatos, muebles y electrodomésticos, entre otros, pues aumenta y se prevé que sea mayor a los 100 millones de pesos.

Una derrama económica mayor a 100 millones de pesos dejará a los comercios de la ciudad las celebraciones de los días del Niño, la Madre y Maestro | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Resalta que estas celebraciones son importantes para la economía de la ciudad, porque reactivan a numerosos comercios locales y para los de gran envergadura.

Como Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos también pondrán especial atención a las cuestiones que tienen que ver con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para evitar que los consumidores gasten en artículos y productos de dudosa calidad o que paguen más de lo que aseguran sus ofertas.

Resalta que estas celebraciones son importantes para la economía de la ciudad, porque reactivan a numerosos comercios locales y para los de gran envergadura | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Indica que estarán pendientes y piden a los consumidores que denuncien cualquier irregularidad con lo que compran, especialmente cuando es en línea.

Subraya que si se compra en el sector informal no hay garantía y no hay manera de saber si son de calidad y no vayan a representar un peligro para los niños.