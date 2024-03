La danza tiene muchas posibilidades: Leslie Pinort comparte su historia en el arte

Veracruz, Ver.- Desde pequeña, Leslie Pinort tuvo claro que su pasión era la danza y se sacrificó mucho para llegar a este momento: ser dueña de su propia escuela, promover eventos relacionados a este arte e impulsar la carrera de jovencitas para que destaquen a nivel internacional.

La propietaria de la Escuela de Ballet Petit Pas asegura sentirse satisfecha por el camino recorrido como docente y concretar su carrera como una de las mejores, porque hace lo que le gusta y además es su trabajo.

En entrevista para Diario de Xalapa, Leslie Pineda Ortiz pero conocida como Leslie Pinort, recuerda que desde muy pequeña se inició en el mundo de la danza, pero fue hasta la adolescencia que se inclinó por la docencia de esta práctica.

“La mayoría de las niñas que entramos a la danza, se nos va abriendo como un panorama muy amplio, en cuanto se va avanzando, porque la danza tiene muchas ramas, pensamos que la única y posible existencia de ser bailarina alberga este arte y eso tal vez es una falta de conocimiento de expandir todo el campo de la danza, que tiene muchos frentes que es la docencia, la coreografía”, expresa.

Sus primeros trabajos en la materia iniciaron con la exbailarina de la Escuela Nacional de Danza, Vanesa Contreras del Toro quien fundó la escuela de Danza Petit Pas y que actualmente le pertenece.

“La escuela se fundó en 1997 por la exbailarina Vanesa Contreras del Toro, que en paz descansé, yo empecé a trabajar con ella, pero un día decidió salir de Veracruz y puso en venta la escuela, yo la adquirí y llevamos trabajando el método cubano, llevo 20 años de estar ahí”, indica.

Siendo ahora la dueña de la escuela no solo empezó a formar a las niñas que llegaban sino también se inclinó por el montaje y la escenografía, para producir sus propias obras.

“El deseo de formar siempre ha sido como muy latente porque de eso sostengo mi vida, dando clases, pero lo que pasaba era que en las clausuras había que trabajar una producción, yo pensaba ¿Cómo hacerlo? Empecé a estudiar producción escénica, me empiezo a meter más de fondo en la materia y empiezo a producir mis propias obras”, destaca.

Entre otros de los proyectos que ha desarrollado dentro de su carrera, es la realización de Festivales en el marco del Día Internacional de la Danza llamado “Puerto Dance” con el fin de impulsar actividades para profesionalizar la danza en el estado de Veracruz.

El primer festival Puerto Dance se celebró en el 2018 y este año se realizará su tercera edición del lunes 22 de abril al 27 de abril en distintas sedes como el exconvento Betlehemita, Teatro Clavijero, la Escuela de Ballet Petit Pas y la explanada de la plaza de la Soberanía.

Entre las actividades que se desarrollarán son conversatorios de metodología del cuidado de las puntas, su uso, Master Class dirigidas a niñas con un entrenamiento más profesional, danza contemporánea, danza africana y certificaciones en el método cubano de ballet.

Al hacer una remembranza del trabajo realizado hasta el momento, Leslie Pinort afirma sentirse satisfecha de los logros obtenidos pues es una formadora y promotora de la danza.

Hace referencia que los frutos en cuanto a la formación se reflejan en una chica que participará en el mes de julio en un evento internacional que se celebrará en Holanda llamado Open Dance.

Menciona que esta jovencita inició su carrera desde los cuatro años como alumna y ahora se presenta su momento de brillar con todas las enseñanzas aprendidas.

“Estoy muy satisface y orgullosa de todo lo que he logrado porque creo que desde muy jovencita, fui una de esas niñas que decidió dejar las fiestas y los eventos sociales para dedicarme con fuerza y disciplina a lo que quiero, si imagine llegar a este momento donde me siento tranquila y satisfecha de ver los frutos y ver como estas niñas van llegando y apasionándose cada vez más, me imagine tener una escuela y hoy es mi gran plataforma donde puedo construir no solo la formación de niñas sino donde puedo producir mis obras”, puntualiza.

Reitera que en Veracruz hay mucho potencial de niñas en la danza, sin embargo se requiere de mucha disciplina, el deseo y la imaginación para poder crear el sueño.

