¡Nació con el don! Adán convierte la piedra, madera y hueso en hermosas obras de arte

PAPANTLA, Ver.- Con mucho empeño e imaginación, Adán Varona Rojano dedica su tiempo a la elaboración de artesanías de piedra, madera y hueso, todas con un tinte prehispánico.

Él es originario de Misantla y forma parte del grupo de artesanos que participan en la Cumbre Tajín 2024, para ofertar un sinnúmero de artículos que provienen de su imaginación.

En entrevista, dice que sus manos son las que elaboran las artesanías, tras señalar que nació con el don de tallar y desgastar piedras para elaborar artículos de utilidad.

Con orgullo, Adán enseña algunas de sus artesanías, entre las que sobresalen brazaletes, sellos, agujas para tejer, aretes, cuchillos y pipas, entre otras, elaboradas con piedra de río, madera y hueso.

Según él, algunas piezas requieren de uno a dos años para terminarlas, pues aunque parece una labor sencilla, lo cierto es que la dureza de la materia prima impide que las termine en poco tiempo.

"Las artesanías las elaboro en piedra del río de Misantla y se enfocan mucho en lo prehispánico, porque es un talento y un don que tengo", manifiesta.

Reitera que nació con el don y que con el tiempo heredó una técnica ancestral para transformar piedra, madera y hueso en obras de arte.

"También trabajo con las plantas, raíces y productos que la naturaleza da", señala, a la vez de que toma entre sus manos un caracol, al que le grabó figuras durante más de un año.

"Es una técnica es muy complicada, porque un caracol, para ablandarlo, requiere de al menos seis meses y para ello utilizo lo que es el plátano manzano", agrega.

Señala que el pulido de las piezas lo realiza con arena fina de la región de Misantla, lo que permite obtener un acabado perfecto.

Cada uno de los objetos que elabora son de utilidad; "nada es decorativo, todo es funcional, tal como los cuchillos, los aretes y las agujas para tejer".

También dice que hay diferentes clases de piedra y que por muy pequeña que sean, siempre requieren de uno a un año y medio para darles un acabado final.

"Puedo trabajar día y noche y no me da hambre, no me da sueño, porque las piedras me llaman", señaló orgulloso de su labor.

Las actividades en la Cumbre Tajín 2024 iniciaron el pasado martes y concluirá el domingo 24, en el parque temático Takilhsukut, en este Pueblo Mágico.

