Ese perro está enroscado, grupo de teatro con espíritu crítico

Xalapa, Ver.- El grupo de teatro independiente Ese perro está enroscado se ha dado a conocer en Xalapa por crear y producir obras con una mirada crítica y punzante sobre temas actuales que involucran por igual a adultos que a niños. Ya sea en semáforos o en su foro El Búnker, los actores y su director y dramaturgo, Vladimir Arzate, buscan compartirle al público un mensaje, sin que eso signifique que quieran ser aleccionadores o traten de educar a los espectadores.

Los trabajadores modernos, espectáculo de improvisación de pequeño formato que realizan en los cruces de las avenidas xalapeñas, actualmente lo mantienen en temporada de funciones en su espacio de trabajo. Naturalmente, es una versión extensa que Erandi y Pedro Martínez invitan a conocer.

Acerca de la historia, explican que se trata de un latiguero que tiene a sus empleados, los humilla y los lleva a sus últimas consecuencias, para ver qué son capaces de hacer por dinero.

Con siete actores en escena, “el espectáculo plantea cómo gracias a que los trabajadores pueden convertirse en esclavos legales por un módico salario, alguien puede aprovecharse de su posición de poder, mientras los otros realizan todo tipo de actos humillantes con tal de obtener algunas monedas.

Tomando las propuestas del público y los acontecimientos del momento, no dudarán en reducir al mínimo su capacidad de discernimiento y crítica. Han aceptado que aquel que diga que su dignidad no tiene precio, es porque todavía no conoce a quien pueda pagarlo”.

Actores Erandi y Pedro Martínez/Foto: Maribel Sánchez|Diario de Xalapa

El grupo tiene la convicción de que el teatro tiene mucho que decirle al público, no solo a uno especializado sino a cualquier persona.

Buscamos que la propuesta sea entendible y los temas sean muy cercanos a todos. Después de Los trabajadores modernos daremos funciones de Un hombre, que habla sobre la condición humana, de cómo nos podemos ver acosados por distintos espectros o demonios surgidos de la misma sociedad.

Ese perro está enroscado cuenta con ocho años de trayectoria y obras que han sido parte de festivales y de la Muestra Estatal de Teatro; todos sus integrantes están conscientes de que estar del lado de la iniciativa privada conlleva muchas dificultades, no obstante, entre sus expectativas para 2020 está llegar a públicos de otros lugares de la República Mexicana.

Su meta, explicaron Erandi y Pedro, no implica descuidar el foro, pues aunque ha tenido varias direcciones, no hay interés de que éste desaparezca de las carteleras xalapeñas. Tampoco, como grupo, planean alejarse de las calles.

“Si el público no va al teatro, nosotros vamos al público”, dijeron enfáticos para también convocar al público a llegar a El Búnker este fin de semana. La nueva ubicación es Sexta de Juárez número 262, en el centro de Xalapa. Las presentaciones son el sábado 22 a las 19:30 y domingo 23 a las 18:30. Le espera un equipo conformado por Vladimir Arzate, Lena García, Grecia Melo, Ana Karen Feldman, Gustavo Merino, Denisse Martel, Abraham Moreno y Erandi y Pedro Martínez.