Abogada y cantante: Andrea Lakshmi vive el sueño del éxito

Veracruz, Ver.- Abogada de profesión y originaria de Xalapa Andrea Lakshmi Corona Cruz empieza a escalar en la música con el género R&B pop y recientemente abrió el concierto de Bellakath durante su presentación en Boca del Río.

Nació en la capital del estado pero se considera jarocha por adopción pues llegó a este municipio a los seis años de edad. Desde pequeña expresó su gusto por la música y por algún día llegar a presentarse en un escenario, pero sus papás preferían que estudiara una licenciatura para en el futuro asegurar un buen trabajo.

¿Cómo se convirtió en artista la abogada Andrea Lakshmi?

“Desde chiquilla siempre tuve esa meta de llegar a ser artista o involucrarme en el teatro, alguna rama que tuviera que ver con el mundo artístico pero mi familia no me apoyaba y en ese entonces no había de otra porque papá y papá pagaban la escuela, pues no podía (..) me decían que me dedicara a otra cosa, que la música no me iba a funcionar”, externa.

Se propuso concluir sus estudios y se graduó como licenciada en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón en esta ciudad.

“Elegí esa carrera por el hecho de los contratos, de la propiedad intelectual, que tiene que ver con la protección de las obras, quise complementar porque la carrera de derecho es maravillosa pero seguía con el sueño de la música, siempre fue una meta”, expresa.

El salto a la música lo dio mientras estudiaba su carrera, cuando empezó a presentarse en algunos eventos con composiciones de su autoría, pues no canta covers.

Conocida en las plataformas de música como Andrea Lakshmi cuenta con su propio show, con bailarinas, vestuarios, todo basado en su música.

“Para todos los que me contratas sí les especifico que yo no canto covers, que canto mi propia música, la que yo escribo y la mayoría de la gente queda encantada, les gusta el proyecto, he tenido buenas referencias”, asegura,

Uno de sus presentaciones más recientes y de éxito fue durante la celebración de la Feria Ganadera Ylang Ylang cuando abrió el concierto de Bellakath, famosa por su éxito “Gatita”

“Puedo decir que la presentación fue muy buena, me dejó muchas cosas positivas porque al final de cuentas estar con una artista posicionada, bastante conocida me deja como aprendizaje, seguir elevando mi presentación, mi show, qué debo hacer; es un aprendizaje porque cada artista tiene mucho por compartir y yo estoy dispuesta a aprender y sé que vienen más eventos”, destaca.

Se siente segura de seguir creciendo y de tener la oportunidad de presentarse con más artistas hasta llegar a dar su propio concierto. Su música es del género R&B pop, que es una mezcla de música a partir del blues, jazz y góspel con pop.

Actualmente Andrea, además de la música, está integrada al sector laboral dentro de su área debido a que su carrera artística aún no es redituable al cien por ciento pero le está echando ganas para consolidarse como una exponente de la industria musical.

Soy consciente que soy artista independiente y que me tengo que sostener hasta que no firme con una disquera

Dentro de sus planes a corto plazo está la presentación que hará en agosto en un antro de la zona y además prepara un sencillo con el artista mexicano Adán Cruz.