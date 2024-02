Escuela Industrial, de las instituciones más antiguas en Xalapa

Ubicada en la calle de Clavijero esquina con Juárez, en el centro histórico de Xalapa se encuentra una de las instituciones educativas más antiguas de la ciudad, la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, que además de la arquitectura de su edificio, destaca por contribuir en la formación de las primeras generaciones de mujeres que tuvieron acceso al arte y las letras, además de los conocimientos propios de la época.

Así como hay quienes piensan que es una iglesia y hasta se persignan cuando pasan por allí, son más las personas que la conocen como “La Industrial”, pero no saben bien a bien cuál es el servicio que brinda, explica el profesor Miguel Hernández Cortés, encargado del patrimonio histórico y cultural.

Historia de la Escuela Industrial en Xalapa

Inaugurada el 15 de septiembre de 1910, esta escuela fue el gran sueño de la educadora Concepción Quirós, nativa del puerto de Veracruz pero radicada en Xalapa, quien fundó la Escuela Superior para Niñas el 2 de abril de 1881, con dos sedes anteriores a la de Clavijero, que ella ya no alcanzó a conocer pues murió nueve meses antes, mismo tiempo récord en el que fue edificada la escuela.

El docente Miguel Hernández detalla que la construcción formó parte del programa nacional de festejos por el centenario de la Independencia de México, implementado por Porfirio Díaz.

Registros de la matrícula indican que entre 1881 y 1910, la estudiante más pequeña tenía siete años y a los 10 ya era maestra. Posteriormente, con la llegada de la segunda directora, Sofía Ochoa, la institución cambió a Colegio Superior para Señoritas; no podían asistir mujeres casadas ni mamás solteras.

A lo largo de la historia, las materias han ido cambiando, pero un dato interesante es que desde 1981 permanece el taller de dibujo y pintura. Inicialmente había bordado, bordado en blanco, labores femeniles, idiomas inglés y francés, geografía e historia universal y aritmética mercantil; fue evolucionando a un sistema más objetivo, con el modelo implementado en Orizaba, por Enrique Laubscher.

Con el paso del tiempo, se incrementó el estudio de inglés y francés, y se añadió geometría, analítica, aritmética y teneduría de libros (contabilidad); había historia, español, matemáticas y talleres manuales de carpintería.

En otra de las épocas, se sabe que muchas egresadas tenían su título y plazas para trabajar como directoras, pero no se iban porque para entonces ya estaban casadas y sus esposos no les permitían irse o ellas no querían dejar a sus familias, lo cual contribuyó a varios cambios.

Aunque no hay dato específico, para que en la Industrial fuera aceptado un hombre, pasaron muchas décadas; fue hasta 1980. Los planes de estudio fueron variando. Los hubo desde los que duraban cinco años, hasta cuatros, tres y, actualmente, dos.

El presente de la Escuela Industrial

En 2024, se trata de una escuela mixta, matutina y vespertina, a donde asisten desde personas de los quince hasta los 75 años, quienes durante cuatro semestres se preparan en distintas áreas y obtienen un título de aptitudes.

Algunos de los talleres que se imparten son teatro, industria del vestido, estilista-cosmetólogo, repostería, preparación y conservación de alimentos, bordado a mano y a máquina, danza folklórica y artes manuales, que congregan cada semestre a aproximadamente 600 estudiantes.

Previo a la semana de inscripciones, que será del 6 al 9 de febrero, el profesor Miguel Hernández convoca a quien esté interesado en visitar el edificio, haga su solicitud, pues es abierto a aquellos espíritus curiosos.

Encontrará un edificio con estilo afrancesado, con pórtico de madera labrada y un acceso con pintura que hace referencia a Minerva, la diosa de las artes y la sabiduría. Dentro, aunque con modificaciones, sobresalen las columnas del patio central, que en otros tiempos fue un jardín con fuente.

Unas escaleras de hierro sobre rieles, un salón de actos con las fotografías de la fundadora y las directoras -solo ha habido directoras-, libros propiedad de Concepción Quirós Pérez, fotografías de algunas de las alumnas, máquinas de coser y objetos que datan de antes de 1900 es un poco de lo que resguarda el edificio que en su fachada tiene una placa que indica que se trata de un patrimonio arquitectónico y artístico.

“Los libros forman parte del patrimonio cultural de la escuela. El más antiguo es de 1841. Es un libro en inglés. También tenemos uno en francés y uno en alemán. Esto se debe al momento histórico que vivía Xalapa, la primera ciudad en consolidarse en todo el país en cuanto a comercio se refiere”, pero esa es otra historia, manifiesta Miguel Hernández, profesor de Taller de Lectura y Redacción, apasionado de la historia.