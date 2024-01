¿Vamos bien? Jorge Froylán inaugura mural sobre la evolución humana, en Xico

TONALACO, XICO, VER.- ¿Hacia dónde vamos como humanidad?, ¿Cómo ha impacto la evolución humana a otras especies, al mundo todo?, ¿se debe seguir bajo la misma ruta?

Bajo estas preguntas se llevó a cabo en la Escuela Telesecundaria Carlos Darwin, ubicada en la comunidad Tonalaco, en Xico, el mural "4400 años de evolución. ¿Vamos bien?".

Durante tres meses el maestro Jorge Froylán Jardines Hernández, muralista de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), realizó el mural en una de las paredes de la escuela.

La obra tiene como finalidad hacer un llamado de atención acerca de la situación social que se vive en el planeta: consumismo, depredación y degradación del medioambiente, pérdida del sentido de pertenencia con la naturaleza, entre otros, son los temas sobre los que se llama a reflexionar.

¿Vamos bien?

Sobre el significado del mural, Jardines Hernández compartió: “4,400 millones de años de evolución no sólo es la representación gráfica en gran formato de la Teoría de la Evolución de las Especies, propuesta en 1859 por el naturalista inglés Carlos Darwin, en cuyo contenido he intentado sintetizar, precisamente, 4,400 millones de años de historia de la adaptación de las especies animales y del ser humano mismo en nuestro planeta, sino que también es una reflexión hecha mural que nos lanza una pregunta muy importante en estos tiempos en los que nuestro entorno natural ha cambiado dramáticamente: ¿Vamos bien?”.

Señaló que la sensibilidad a través del arte es fundamental y lo prioritario es que llegue a las comunidades | Foto: Cynthia Sánchez | Diario de Xalapa

Agregó que se tuvieron que dar un sinfín de condiciones, incluso casualidades naturales, para que la vida en el planeta evolucionara, hasta llegar al humanidad actual, quien pareciera tener frente a ella un futuro incierto generado por la sobreexplotación de la naturaleza, el consumismo y la falta de visión integral, porque finalmente la humanidad no es sino una especie y que parece, sentenció, estar apuntando a su propia extinción.

“Nunca he pintado sin saber lo que pinto, por lo que cada mural, desde antes de ser diseñado, me pone a investigar todo lo referente al contenido del mismo, razón por la cual, tuve que desempolvar mis apuntes de biología y mis libros de la infancia pues, desde siempre, estuve interesado en la fauna primitiva, especialmente en los dinosaurios. De tal suerte que mi interés por el tema se hizo evidente no sólo en cada trazo, sino en cada plática que tuve con los alumnos que se acercaban a preguntar, incluso, de manera oficial, alumnos de primero se acercaron a escuchar la plática y descripción de este mural, otros alumnos, de manera más espontánea, se acercaban en el receso o al salir de clases. Mención aparte merecen, Alberto Melchor y los alumnos de 1° B, que incluso se aventuraron a pintar un poco de este mural”, agregó.

La obra tiene como finalidad hacer un llamado de atención acerca de la situación social que se vive en el planeta | Foto: Cynthia Sánchez | Diario de Xalapa

Destacó que el mural tiene un costo real aproximado de 481 mil 455 pesos; sin embargo “fue gestionado desde la Dirección de la Escuela Telesecundaria Carlos Darwin, y solicitado a la Dirección de Actividades Artísticas de la SEV, dependencia a la cual pertenezco, por lo que ha sido gratuito; fue realizado gracias a la donación de la pintura por parte del Ayuntamiento de Xico, al apoyo de los docentes de la Telesecundaria en materia de transporte de un servidor y gracias infinitas a las señoras madres de familia que me compartieron sus sagrados alimentos durante mi estancia en este bello lugar trepado en la montaña”.

Arte donde se necesita

Jardines Hernández señaló que la sensibilidad a través del arte es fundamental, sin embargo, lo prioritario es que llegue a las comunidades, donde pocas veces llegan talleres, obras o espectáculos culturales.

Indicó que la cultura se centraliza en Xalapa, pero cada vez es más necesario "dejar la comodidad de la ciudad e ir a dónde se necesita".

Con 12 años haciendo murales en escuelas, el artista plástico destaca que este tipo de obras deja huella en la comunidad escolar: “Estoy convencido que la pintura mural puede ser un aliado importante en la educación no sólo de los alumnos de un centro educativo, sino también de quienes visitan el recinto, padres de Familia, autoridades educativas y/o municipales, talleristas, amigos, etc.”

Destacó que el mural tiene un costo real aproximado de 481 mil 455 pesos | Foto: Cynthia Sánchez | Diario de Xalapa

Sobre la función social del arte, dijo: “créanme cuando les digo que nada podremos hacer desde la comodidad de nuestro hogar o desde detrás de un escritorio. El gran problema con la educación artística es que no llega a donde se necesita y en donde en verdad se aprecia. En Xalapa tenemos un montón de cursos, talleres, clases, algunos gratuitos, algunos muy caros, de lo que a ustedes se les ocurra, pero en la ciudad; en cambio, todas las veces que he tenido la oportunidad de pintar en las comunidades escucho la misma petición: ‘¿Por qué no nos traen más cosas como esta aquí a la comunidad?’”.

Invitó a los artistas que trabajan con la niñez que se planteen el reto de incidir en otros sitios: “les adelanto que nada se puede lograr sin esfuerzo; el arte tiene que ser incómodo, y no quiero que me mal entiendan, el arte es bello y puede ser bello sin dejar de ser incómodo, tiene que hacer preguntas, preguntas difíciles, tiene que decir lo que muchos tratan de callar y, para ello, el primero que tiene que sentirse incómodo es el artista mismo. El artista tiene que salir de su zona de confort, de su desayunito a las 9 o 10 am con los amigos, de su horario laboral de 8 horas y ya, me desentiendo, porque el proceso creativo no puede ajustarse a esas reglas, el proceso creativo es como un volcán en erupción, es incontenible, y porque el arte es social y la sociedad es compleja por tanto se tiene que hacer en el camino, o como me gusta decirlo: en el campo”.

Invitó a los artistas que trabajan con la niñez que se planteen el reto de incidir en otros sitios | Foto: Cynthia Sánchez | Diario de Xalapa

Haciendo comunidad

Para la inauguración del mural, docentes, familias y alumnado de la telesecundaria Carlos Darwin se dieron a la tarea de organizar una actividad artística, donde además de explicarse el significado del mural, se contó con la participación del grupo de son jarocho Los Chaquistes, pertenecientes a la Dirección de Actividades Artísticas de la SEV.

La directora de la escuela, Carmen Lizette Pérez Crispín, destacó que la realización del mural se planteó para que el alumnado tenga contacto con las artes y así su cultura general se amplíe y sepan que hay muchas oportunidades para desarrollarse.

Tania Mariela García Carrión, directora de la Dirección de Actividades Artísticas de la SEV, destacó que lo importante es crear comunidad, por lo que la creación colectiva del taller con alumnado impulsa la unión entre la población.

Finalizó la supervisora escolar de la zona 87, Guadalupe Rivera Roa, quien llamó al alumnado a ampliar sus horizontes, a aventurarse a la creación y a innovar a favor de su entorno y buscar cómo ser felices.