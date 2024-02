¡Hipnosis y conejos! Erick Morales tiene más de 2 décadas haciendo magia, su historia

Veracruz, Ver.- Inspirado en el máximo exponente del ilusionismo, David Copperfield, Erick Morales Lara inició su carrera de mago hace dos décadas que hoy lo consolidan como uno de los mejores en Veracruz con sus shows donde aparece el conejo blanco que genera expectativa entre el público.

En entrevista para Diario de Xalapa relata que se inició en la magia por ahí del 2006 como un pasatiempo sin imaginar que años después se convertiría en el sostén económico.

Explica que aunque tenía un trabajo de horario, practicaba un poco de magia hasta que empezó a dedicarse de lleno a esta labor, apoyado por su familia que no dudo en animarlo para emprender su carrera.

“Yo empecé a practicar magia como pasatiempo y por azares del destino me quedé sin trabajo, para ese momento yo llevaba ya seis años practicando magia, fue un momento difícil porque me acababan de dar mi casa y eso de perder un trabajo y volver a conseguir uno que te paguen bien es complicado. Llorando no sabía qué hacer y mi papá me dijo, oye dedícate a la magia, ya estás más para allá, si no puedes yo te ayudo”, expresa.

Asegura que tenía muy buenos comentarios acerca del trabajo que venía realizando dentro del mundo de la magia por lo que no fue difícil empezar.

“A la gente le gustaba mucho lo que estaba haciendo, me decían véndelo, porque a veces la gente quiere regalado, pero así empecé, no sabía cómo vender y empecé a ofrecer mi servicio en distintos lugares, empecé trabajando en un bar, haciendo magia en las mesas y a estudiar un poco más”, señala.

Afirma que empezó a estudiar más acerca de la magia para ofrecer mejores shows, que ahora apoyados de la tecnología dejan con la boca abierta a más de uno.

Hoy en día se consolida como uno de los mejores magos con una carrera profesional, incluso durante la pandemia cuando no hubo trabajo, hizo uso de la tecnología para seguir vigente en el público.

“Durante la pandemia no podíamos salir, no podíamos hacer fiestas pues le entramos a la modernidad en show virtuales y fue la locura, lo bonito de la pandemia fue que nos hacíamos como seis presentaciones al día, terminábamos uno y ya estábamos listos para otro”, menciona.

Asegura que aunque parece un trabajo fácil, la labor del mago requiere de mucho estudio, concentración y actualización que a su vez le han permitido mejorar sus presentaciones, pues tan solo el año pasado ganó el campeonato internacional de magia que se celebró en Celaya, Guanajuato.

“Esto te obliga a estar leyendo, a estar a la vanguardia todo el tiempo, la magia es el conjunto de varias cosas, habilidad, distracción, psicología y tienes que aprender técnicas y para eso hay que leer porque hay magia con cartas, botellas, monedas, levitación, sugestión, hipnosis, ves muchas cosas y te pones a aprender para sorprender a tu público”, puntualiza.

En su caso, algunos trucos los apoya con la tecnología con el uso de Ipad así como el típico donde aparece el conejo ya que menciona que muchos magos dejaron de hacerlo y han optado por las palomas.

“A la gente le encanta el show del conejo, en las fiestas infantiles es lo más solicitado, les encanta, a los niños les gusta que les regalen el conejo porque ese truco lo hacían los magos de antes, en la actualidad no lo hacen ahora aparecen palomas, otro acto que les gusta es el de levitación donde hago flotar una mesa”, agrega.

Comenta que en el país hay alrededor de 500 magos profesionales y de estos cinco se encuentran en el estado de Veracruz; en Xalapa, Martínez de la Torre, Coatepec y el puerto que conforman la delegación Veracruzana de la magia.