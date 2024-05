Bajo 40 grados trabajan en el puerto de Veracruz; tienen daños en la piel y golpes de calor

Veracruz, Ver.- Desde erupciones en la piel, dolor de cabeza, mareos y hasta golpe de calor enfrentan decenas de personas que no tienen de otra más que trabajar expuestos al sol, con temperaturas que casi alcanzan los 40 grados centígrados.

Trabajar bajo el sol

Montado en su motocicleta Leo Giovani Ortiz Chávez de 27 años, recorre la ciudad de Veracruz de extremo a extremo repartiendo comida. Aunque trata de cubrirse del gol con gorras y algunas veces camisas de manga larga, los efectos del calor empiezan a mermar en su salud, provocando erupciones en la piel, mareos y un fuerte dolor de cabeza.

Montado en su motocicleta Leo Giovani Ortiz Chávez de 27 años, recorre la ciudad de Veracruz de extremo a extremo repartiendo comida | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Comenta que en algunas ocasiones se tiene que detener porque siente que está a punto del golpe de calor. “Ando repartiendo comida todo el día, me expongo a varias horas bajo el sol y me salen erupciones en la piel, tengo salpullido, ardor, mareo, vértigo, pero no hay de otra, uno tiene que enfocarse en su actividad diaria porque si no cómo va poder sobrevivir”.

Salud Radiación UV daña tu salud y la piel; van pasos para saber el nivel desde tu celular

El trabajador sabe bien lo que significa sufrir un golpe de calor porque ya los ha vivido, por ello trata de evitarlos, aunque reconoce que es muy complicado en estas fechas. “Ya he presentado golpes de calor y se siente muy feo, cuando he ido en la moto me han dado mareos y tengo que orillarme porque es muy fuerte, pero descanso tantito y sigo”, expresa.

“Ni modo que me lleve el trabajo a la sombra"

Román González Hernández de 64 años se desempeña como acomodador de carros en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, ha realizado esta actividad por más de 10 años, pero asegura que nunca había resentido tanto las altas temperaturas como ahora.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Desde erupciones en la piel, dolor de cabeza, mareos y hasta golpe de calor enfrentan decenas de personas que no tienen de otra más que trabajar expuestos al sol | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Explica que trabaja desde las 7:00 de la mañana hasta después de las 20:00 horas lavando y acomodando carros, bajo el sol, en algunos momentos busca la sombra de los árboles del Zócalo de Veracruz, pero no puede darse el lujo de descansar tanto porque se tiene que ganar la moneda.

“El calor está demasiado fuerte, lo siento porque ando en la calle lavando carros y agarro todo el calor de la mañana, la verdad es que si me he sentido mal, me siento mareado del mismo calor pero estoy lavando y tengo que soportarlo porque ni modo que la gente me va a llevar la chamba a la sombra, tengo que estar en la calle bajo el sol”, refiere.

Menciona que las horas más difíciles son entre las 11:00 de la mañana hasta las 16:00 horas, donde el calor se vuelve insoportable y quisiera tirar la toalla, pero tiene que llevar el sustento a su casa y debe resistir.

Puedes volver a leer: ¿Domo de Calor? Fenómeno provocaría temperaturas aún más altas en Veracruz

Sol desgasta

Antonio Ojeda de 53 años, quien trabaja para una empresa financiera, comenta que laborar en estas fechas se ha vuelto muy complicado por el intenso calor, ya que está obligado a buscar clientes caminando por algún rato o trasladarse en camión.

Reconoce que algunas veces se aplica bloqueador ya que a su parecer su piel está más oscura ante la exposición al sol, también trata de hidratarse para no desfallecer en la calle y cuando pasa por una sombra descansa.

Mencionan que las horas más difíciles son entre las 11:00 de la mañana hasta las 16:00 horas, donde el calor se vuelve insoportable | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“La verdad es bien complicado trabajar con este calor, puede notar que el tono de mi piel es más oscuro por andar tantas horas en el sol, el calor es desgastante hay que estar consumiendo mucho líquido, es difícil pero no hay de otra hay que seguir y cuidarse lo más que se pueda, a mi a veces se me olvida ponerme el bloqueador pero debo hacerlo", puntualiza.