Veracruz de luto: fallece José Barraca, autor de los retratos de mujeres en callejones

Veracruz, Ver.- La comunidad veracruzana se unió al luto por la muerte de José Barranca quien por muchos años se encargó de embellecer los callejones del primer cuadro de la ciudad de Veracruz con imágenes de mujeres dibujadas a mano.

¿Cómo inició la obra de José Barranca en Veracruz?

El trabajo de este artista inició de manera anónima, cuando la sociedad veracruzana notó la presencia de distintas pinturas que retrataban los rostros de bellas mujeres.

Llamó la atención la fina pincelada que daba detalle de cada aspecto en el rostro de las mujeres que figuraban en los retratos y que hacían resaltar, sus ojos, nariz, su cabello.

Más tardes colectivas feministas visibilizaron al creador de estas obras que se convirtieron en un arte callejero y tiempo después el mismo dio a conocer su trabajo a través de sus redes sociales, fotografiándose con algunos de las imágenes de las bellas mujeres.

Lo que se sabe, es que José Barranca empezó a dibujar a sus compañeras de escuela logrando un acervo, que años después quiso mostrarlo a los veracruzanos cuando empezó a colocar los cuadros en callejones como J.J. Herrera, Héroes de Nacozari y el de Ocampo, todos ubicados en el primer cuatro de la ciudad.

La noticia de su fallecimiento la dio a conocer su hija Christina Barranca a través de sus redes sociales, donde redactó un emotivo mensaje.

“Mi papá fue un artista, fue un bohemio, fue un gran ingeniero, fotógrafo, tío, abuelo, hermano, primo, pero sobre todo, un gran papá. No hay palabras para describir lo mucho que te voy a extrañar papi, la falta que me vas a hacer y lo agradecida que estoy porque Dios te eligió a ti para ser mi padre. Fuiste el primer hombre al que amé y estoy segura de que también el hombre que más me ha amado. Me quedé con tanto que decirte, pero estoy segura de que sabías lo mucho que mis hermanos y yo te amamos. Ya puedes descansar papi, fuiste y serás siempre muy amado y admirado”, es un fragmento del mensaje.

Tras la publicación, cientos de personas se han unido al luto al reconocer el trabajo del artista quien por más de una década se la paso embelleciendo los callejones que durante alguna época fueron consideradas zonas inseguras para las mujeres veracruzanas pero que con sus retratos daban otro sentido a la zona.

Incluso algunas de las mujeres retratadas también compartieron emotivas palabras para despedirlo.