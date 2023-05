Amor al grafiti: MRK Crew celebra 25 años de viajar en color

Con un “Viaje de Color”, nombre con el que titularon el mural que atrapa la atención de todos en las calles J.J. Herrera y Belisario Domínguez, MRK Crew está celebrando sus 25 años de grafitear Xalapa y de seguir cambiando la percepción de ese arte.

Sus integrantes, elaboraron un mural que es además la presentación del primer evento nacional que van a realizar el 3 y 4 de junio en las bardas exteriores de la preparatoria “Antonio María de Rivera” con la participación de varios expositores y en la que habrá pintas, música, baile y cultura.

¿Cuál es el objetivo del evento de grafiti?

Dems explica que éste evento se hace con el objetivo de que la población conozca lo que están haciendo pues una de sus metas es llenar el centro histórico de grafiti.

Aspecto de una de las obras de MRK | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

“Y desde hace ya varios años, la gente cambió los malos comentarios por las felicitaciones y queremos seguir así, queremos que la gente conozca más de nuestro trabajo y lo que se está haciendo a nivel nacional el grupo MRK”.

Salte, otro integrante del grupo, confiesa que ya perdieron la cuenta del número de intervenciones que han hecho en Xalapa, pero de forma particular, recuerda el que significó un reto personal en la calle Juárez: Una niña ofreciendo un corazón, aunque como grupo han hecho muchos más.

Yurek menciona que el “Viaje de Color” está lleno de conceptos propios, en el que se pueden encontrar grafitis de personajes luchando contra el Covid, Wildstyle, una niña haciendo una M, con lo que resaltan que es elaborado por MRK, alusivo a los 25 años que tienen grafitando en Xalapa, pero además del actor Jack Nicholson en la película El Resplandor por estar justo frente a la escuela de cine “Luis Buñuel”, guacamayas, la imagen de una joven y un cocodrilo saliendo del agua y un diablito.

Para Soe el grafiti es una forma de rescatar espacios públicos, lugares que pueden quedar en el olvido, embellecer la imagen pública y aportar algo a la sociedad.

“Porque al final este tipo de manifestación, de trabajo, es para todo género, para toda edad, para toda sociedad y no tiene límites y también esta es una forma de nosotros de poder transmitir un mensaje a partir de nuestro trabajo, fusionándonos, con diferentes estilos, técnicas, incluso, y eso creo que es lo bonito que podemos aportar a Xalapa y seguir creciendo como comunidad artística y cultural”.

Elaborar un mural es muy caro, un aerosol cuesta 70 pesos y en cada pinta se gastan cerca de 50, por lo que sí implica un precio que en ocasiones ellos mismos costean cuando son temas que a ellos les interesa y desean mostrar, pero en otras ocasiones son contratados para poder mantener su arte, dice Dems.

Así, aprovechó para agradecer a la autoridad municipal que les ha estado apoyando en diversas pintas y viajes.

¿Qué estudiaron los artistas urbanos?

La mayoría de los artistas urbanos del Crew han estudiado Diseño o Artes, Líos, joven que busca ser parte de MRK explica que, en su caso, desde pequeño empezó a dibujar, y siempre tuvo como ejemplo a su hermano que es apasionado de la pintura, egresado de la Facultad de Arte.

“Empecé en diseño gráfico, que es lo que me llamaba la atención, pero al momento de meterme a talleres de diseño y de pintura, me terminó gustando hacer rostros y figura humana que hacer carteles y logotipos, y como no había potencializado totalmente el dibujo, aquí me quedé y el próximo año presentaré examen para ingresar a Artes Visuales”.

En este momento son cuatro los integrantes, pero fue abierto el Crew para quien quisiera sumarse y a nivel estatal ya suman 10, quienes se reunirán el 3 y 4 de junio de 10:00 a 18:00 horas en un evento que reunirá a otros artistas mexicanos que han representado al país en distintas partes del mundo.

MRK También se inspira en el cine| Foto: René Corrales/Diario de Xalapa MRK También se inspira en el cine| Foto: René Corrales/Diario de Xalapa Obra se encuentra cerca de Los Lagos| Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

“Ellos han abierto mucha brecha, hemos aprendido mucho de ellos y son pioneros del grafiti mexicano. Van a estar con nosotros en conjunto para hacer una sola pieza que será un tipo festival donde todo Xalapa esté invitado y que incluso sea familiar, que lleven a sus hijos, para que visualmente se enriquezcan y abran esa parte artística de música, baile y cultura”.

Ese día se podrá disfrutar de los integrantes de de MRK y colaboradores del mural: Dems, Salte, Yurek, Poet, además de Kouch, Dieroz, Líos y Soe y muchos otros artistas urbanos a nivel nacional.