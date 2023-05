Entrega UV Doctorado Honoris Causa a Imanol Ordorika y Pablo Montoya

Por su compromiso social y labor para el mejoramiento y bienestar de la Humanidad, desde la literatura y la sociología de la educación, Pablo José Montoya Campuzano e Imanol Ordorika Sacristán recibieron en Xalapa el Doctorado Honoris Causa, máximo galardón académico que otorga la Universidad Veracruzana (UV).

En acto protocolario del Consejo Universitario General, Ricardo Corzo y Leticia Mora fueron los encargados de presentar a los galardonados, en tanto el rector Martín Aguilar Sánchez entregó pergaminos y medallas.

¿Qué dijo Imanol Ordorika al recibir Honoris Causa?

En su mensaje de agradecimiento, Imanol Ordorika Sacristán expresó que la UV es una vanguardia en procesos normativos y, a pesar de sus limitaciones, a nivel nacional sobresale por su capacidad de iniciativa legislativa. Sostuvo que merece el mayor reconocimiento por la defensa de su autonomía y recursos, así como por sus acciones de construcción de áreas disciplinarias.

Señaló además que las universidades tienen problemas graves, producto de la incapacidad de cambiar desde adentro; por lo que urgió a no ser instituciones estáticas ni conservadoras. Observó que hace falta voluntad política, creatividad y disposición a cambiar y reconstruir a la universidad pública; llamó a las universidades a luchar por la autonomía, refrendar su compromiso social y abogar por la democracia.

“Pasamos por un periodo de pandemia y no dijimos nada, pasamos por debates electorales y no dijimos nada, no digo que tengamos posición pero sí debemos comprometernos a enriquecer la discusión”, indicó.

Añadió que en Veracruz y en México hay crisis de derechos humanos: “Casi se puede meter un dedo en la tierra y encontrar un cuerpo; esta tragedia no puede ser ajena a las universidades”. “Hemos esperado pero hemos hecho mal, porque tenemos que entrarle a la discusión y al proceso de transformación y encauzamiento de la educación superior”, enfatizó.

De Ordorika Sacristán, la UV celebró su labor como activista en defensa de la educación pública, de la gratuidad de la educación y defensa de los derechos humanos. También sostuvo que es un portavoz de las instituciones educativas públicas y contribuye a resarcir los ideales de un mundo mejor.

El nuevo Doctor Honoris Causa de la UV es licenciado en Física, maestro en Sociología y doctor en Ciencias sociales y Educación por la Universidad de Stanford.

Como docente se ha desempeñado por 37 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM.

¿Qué dijo Pablo Montoya sobre el reconocimiento?

Pablo Montoya, quien recibió el Doctorado “por una obra literaria poética y comprometida con su presente”, leyó el texto “¿Por qué escribir?” en el que recordó el asesinato de Tomás Herrera Cantillo y, ante la barbarie, llamó a actuar con lucidez y firmeza.

A partir del crimen del estudiante que se pronunció por las carencias de los sectores populares y por respuestas a las demandas por garantías al derecho a la educación, Montoya hizo un breve análisis de los tiempos actuales. “Estamos extraviados en un mundo de locos que bailotea al borde un abismo”, expresó para luego pronunciarse por el deseo de tiempos mejores para todas las áreas.

Pablo José Montoya Campuzano agradeció el reconocimiento de la UV | Foto: Jesús Escamiroza

Señaló que a pesar de los avances de la ciencia y tecnología, de la medicina y de la comunicación, “vivimos inmersos en un gran apagón” en el cual “el juicio y la razón están desplazados ante la vacuidad de las redes sociales”. Manifestó que en la actualidad, igual que sucedió con Tomás Herrera Cantillo, “hay un reclamo de la vida y la justicia y un ser militar que la reprime”.

Mediante el arte y la violencia sostuvo que ha intentado enfrentar o denunciar a la segunda, a sabiendas de que la lucha es desigual y que por lo general triunfa la barbarie. “Mi literatura no es más que una búsqueda obsesiva de una morada que sigue siendo una suerte de refugio, atalaya y trinchera que se han manifestado a lo largo de la historia de la Humanidad”, expresó.

En la presentación del escritor, la investigadora Leticia Mora se refirió a él como creador de una obra literaria y poética que apuesta por un futuro de la humanidad más sensible y más humano.

En sus más de 30 libros, Pablo Montoya habla del exilio, migración, violencia, derechos humanos y las relaciones interartísticas, pues incluye la música, el cine, la pintura, entre otras manifestaciones.

El escritor colombiano Pablo Montoya es doctor en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos por la Universidad Sorbona Nueva-París. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallego y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua desde 2016.

“Es conocido por una obra de carácter disruptivo e innovador que ensancha el imaginario latinoamericano. Es un maestro de la frase corta y lenguaje depurado… Es una de las voces más originales de la literatura actual”, puntualizó Leticia Mora.