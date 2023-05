Daniel Ferman hizo mural de Taylor Swift en Veracruz; historia del artista

Veracruz, Ver.- Con un mural dedicado a la actriz y cantante Taylor Swift, Daniel Ferman Herrera busca que su trabajo sea viralizado hasta alcanzar la atención de la estrella de Hollywood y que Veracruz sea considerada como la ciudad de los murales.

En entrevista para Diario de Xalapa relata que sus inicios en esta técnica se dieron hace un par de años durante su estancia en Philadelphia conocida como “la ciudad de los murales”, donde colaboró con artistas que integran la Mural Art Philadelphia.

¿Por qué hacer murales en Veracruz?

Originario de Veracruz, regresó a su ciudad natal con la idea de impulsar la pintura desde su proyecto personal Pincel-Arte donde se busca transformar la comunidad a través de la creatividad.

“Pienso que en Veracruz nadie estaba haciendo esto, todo mundo hace arte y lo hace muy padre, me gusta, pero participativo, comunitario donde haya experiencias transformadoras porque al final de cuentas pintar motiva a la gente, nadie lo está haciendo, regrese a Veracruz, toque puertas que desafortunadamente no se abrieron pero no me desanime”, menciona.

Artista invita a hacer comunidad de muralistas | Foto: Raúl Solís

Una de las puertas que se abrió fue en el ayuntamiento de Veracruz donde la dirección de Parques y Jardines le otorgó algunos espacios para expresar su arte; algunos se encuentran en el zoológico Miguel Ángel de Quevedo, en el panteón municipal y en el parque Ecológico de la avenida 20 de Noviembre.

También pretende acercarse al ayuntamiento de b para que se le permita intervenir las paredes de la barda del fraccionamiento El Morro y crear el mural comunitario más grande de México.

¿Por qué un mural a la cantante Taylor Swift?

Hace un par de días, pintó un mural dedicado a la actriz y cantante Taylor Swift, el cual también es una respuesta a una obra que se realizó en el 2016 en Melbourne. Australia donde se le dio muerte a la carrera de esta exitosa estrella.

“Este mural dedicado a Taylor Swift fue una cuestión muy personal, yo admiro mucho a esta chica, dije, tengo el espacio y le voy a hacer un pequeño homenaje, el mural es la respuesta a otro mural que se hizo de ella en Australia, fue un mural negativo donde daba por terminada la carrera de la actriz, se hizo viral y nadie había hecho una respuesta, por eso le estoy dando la respuesta yo”, expone.

Reconoce que nunca pensó en que su trabajo se haya viralizado por lo que aspira a que llegue a la actriz y al igual que el salsero Willy Colón pueda compartir la publicación y saber que en Veracruz tiene a un admirador.

“Yo la subí a mi twitter hace un mes sin pensar que se haría viral en cuestión de horas, una página de fans de la cantante la compartió, se compartió en otras y todo mundo está hablando, no esperaba la respuesta pero ahora que se dio si quiero que llegue a la actriz”, indica.

Su aspiración es que Veracruz se llene de murales y que sea considerada la ciudad de los murales por lo que invita a la gente a participar en este proyecto donando los espacios y las herramientas para trabajar todas las paredes de la zona conurbada.

Con este proyecto se busca cambiar mentalidades y hacer una sociedad más integrada, con más valores

Cabe destacar que el mural dedicado a Taylor Swift se encuentra en la calle de Tecas en el fraccionamiento Residencial del Bosque.