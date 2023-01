¡Amor al heavy! Podcast Metalópolis difunde la cultura metalera

Hablar sobre rock y heavy metal de una forma sencilla, sin prejuicios ni términos complejos es uno de los objetivos principales del podcast Metalópolis que conducen los biólogos Valente Salazar Chamorro y Éric Novelo, quienes buscan llegar al público en general y no solo al especializado.

Lo que inició como una "terapia pandémica" se convirtió en más de 10 mil descargas, 4 mil suscriptores en Facebook y la entrada a la mayoría de las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple y Google en solo un par de años.

En entrevista, Valente Salazar explica que se puede hablar de lo que rodea a este género musical como la muerte, oscuridad y el satanismo, pero también su lado social como la lucha contra el cambio climático, la crítica al gobierno o los problemas personales.

Divulgación científica de los géneros del metal y rock

Con una formación totalmente científica, explica el creador de contenido que la primera temporada fue un experimento: “Empezamos haciendo guiones detallados; fuimos creciendo y estructurando para lograr un estándar y tener un producto establecido con una fórmula que funciona”.

Al principio la locución también fue complicada ya que el lenguaje radiofónico es diferente si no se está cara a cara, ya que los dos conductores graban a distancia, Éric desde CDMX, Valente desde Coatepec y con producción de Daniel Novelo. Además “yo grababa antes con el micrófono de la tablet y al lado de mi casa hay bares; entonces me ponía el dispositivo en el pecho y a veces con una cobija para que no entrara el ruido”.

Ya en la segunda y tercera temporada el proyecto tomó una forma más efectiva, con un audio más profesional e invitados en los programas.

¿Cómo explicarle a un adulto qué es el metal?

El community mánager de Metalópolis asegura que la fórmula es tratar de desmenuzar, en la medida de lo posible, la historia del metal y el rock. Dar trivias y despertar la curiosidad en las personas; pues podríamos irnos al pasado así: “El heavy metal nace del hard rock, este del rock & roll, este del blues, del jazz, del movimiento de los negros; etcétera”.

O en la “historia moderna se habla que el metal surgió de la banda Black Sabbath, que quizá plagió a Coven; dar trivias de bandas le da forma al contenido apoyado por la música, por supuesto”.

El oriundo de Coatepec recuerda que en su familia y la sociedad en general es común oir “te gusta la música metálica” cuando se ve a alguien de negro con playeras con logos de calaveras o demonios. Y es que se podría aclarar “Metallica es la banda y heavy metal es el género musical”, dice el biólogo, pero la idea es atraer al público y no discriminarlos porque no conocen, ya que en las estadísticas de Metalópolis las personas más presentes son de 20 a 35 años, pero también hay algunos de 40 y 55 años, que son pocos pero se mantienen.

¿Qué retos se enfrentan para hacer un podcast de música?

Si es del tema que te gusta es bien fácil, señala Valente Salazar, pues te enfocas y tienes cariño por los tópicos que se abordan. Además ya hay micrófonos baratos USB de $600 pesos con una buena calidad de audio, dice, y si no estás cerca de tu interlocutor hay plataformas gratuitas como zoom o meet que conectan a cualquier persona en el mundo con tan solo algunos clicks.

Puedes arrancar con un presupuesto reducido, sin música en Youtube para que monetice, pues esta plataforma puede quitarte si hay derechos de autor

En su defecto, explica, se puede buscar una plataforma distribuidora donde puedes reproducir toda la música con una cuota mensual.

Recordó que Metalópolis inició en la web de Terminal Coyoacán, pero para buscar una internacionalización más rápida optaron por la plataforma Spreaker, la cual les abrió las puertas a Spotify y Deezer sin tener problemas con los derechos de la música. Además tienen Facebook, Instagram y Twitter que les permiten tener interacción con los seguidores, compartir eventos de conciertos, recitales y hacer alianzas con otros medios metaleros y conseguir beneficios.

Valente Salazar Chamorro, biólogo de profesión y conductor de podcast | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

¿Por qué metal y no cumbias?

La energía de la música en vivo es uno de los principales factores, explica, ya que al ir a un concierto hay “empujones, gente gritando y disfrutando; todo ese caos es terapéutico para sacar todo el estrés de la vida”.

Con una quinta temporada de Metalópolis en puerta, señala que siempre es interesante descubrir nuevas bandas de todo el mundo y aprender de las letras de sus canciones; aprender de temáticas de literatura, fantasía de dragones y mundos imaginarios; películas, el espacio exterior, problemas sociales; sentimientos del ser humano e incluso la superación personal, ya que es un arte que te acompaña en los buenos y malos momentos de la vida, concluyó Valente Salazar.