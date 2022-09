¿Por qué recortan presupuesto a Compañía Titular de Teatro UV? Actores declaran

En víspera de representar a Veracruz en el Cervantino, en la Muestra Nacional de Teatro, en el DramaFest y en el Instituto Goethe, la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana se enfrenta a una reducción presupuestal del 10 por ciento sin que se le haya dado una explicación al respecto.

Angustia, tristeza e indignación manifiestan vivir actores de una de las compañías teatrales más antiguas del país, que en 2023 cumplirá 70 años de trayectoria. “Nos están achicando. Si no van a dar, por lo menos que no quiten”, expresan en entrevista Raúl Santamaría, Alba Domínguez y Carlos Ortega, quienes exponen que durante años han manifestado la necesidad de tener un teatro propio y no solo no han sido escuchados sino que ahora se enfrentan a una escasez mayor.

Hacen un llamado al rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez; al director de Difusión Cultural, Alfonso Colorado, y al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, para que reflexionen sobre la importancia que el teatro tiene, escuchen sus necesidades y las atiendan.

Como “muy grave y alarmante” describen la reducción de recursos y la cada vez más escasa programación de sus obras en el Teatro del Estado Gral. Ignacio de la Llave, que durante muchos años fue su casa-sede; administrado por el Instituto Veracruzano de Cultura, el argumento es que no existe un convenio firmado entre IVEC y UV.

“No hay voluntad política para negociar y ya no deberíamos depender de una firma sino de las posibilidades que tiene la UV para levantar un complejo cultural. Les pido a las autoridades culturales universitarias que se sienten a proyectar un edificio; tienen el campus de la USBI”, expresa Raúl Santamaría.

Añade que desde sus inicios, la historia de la UV es de apoyo a las artes, pero lo que aprecia en este momento es una falta de proyecto a largo plazo. Al respecto indica que la Organización Teatral tiene un plan arquitectónico para edificar el teatro, pero no ha sido tomado en cuenta.

“A 70 años que va a cumplir esta compañía profesional, ya le toca tener su casa”, apunta Carlos Ortega.

Alba Domínguez se refiere al plan a largo plazo de la Rectoría, el cual, pareciera ser, “descuida en parte la región central artística del estado” por lo que resta de la administración.

Se nos reducen las posibilidades de hacer nuestro trabajo de manera decorosa y se nos impide también tener el intercambio con directores y maestros invitados

Los artistas enfatizan que tienen puestas en escena de gran formato pero se tienen que conformar con quedarse en lo chiquito. Mientras en casa no son valorados, anotan que fuera son reconocidos y apoyados gracias a la gestión de su director, Luis Mario Moncada, de quien dicen, se ha convertido en su cómplice.

El llamado a las autoridades universitarias, reiteran, es porque después de 30 años de inconformidad ahora, además, se sienten en riesgo.

En espera de ser escuchador, aseguran que su interés central es su trabajo: “Tenemos muchas obras en repertorio que están paradas por no existir espacio. Tenemos la producción y seguimos produciendo. No estamos cruzados de brazos”.

¿Cancelarían festival de teatro?

La 31ª edición del Festival de Teatro Universitario de la Universidad Veracruzana podría cancelarse en 2022 pues hasta el 28 de septiembre no hay respuesta del director de Difusión Cultural, Alfonso Colorado Hernández, aun cuando la celebración es en el mes de octubre.

Además de evidenciar esta situación, el organizador Raúl Santamaría explica que el Festival se ha consolidado como una plataforma para la exploración del teatro de jóvenes de todas las regiones de la entidad, así como un espacio para la formación de nuevos públicos para el arte escénico.

Rememora que en ediciones pasadas, la convocatoria para el Festival la lanzaba desde mediados de año con el fin de coordinarse de una mejor manera con estudiantes que no se dedicarán a estudiar profesionalmente teatro pero sí encuentran un complemento a su formación.

“Propuestas no nos faltaron ni formas de llamar a los jóvenes a hacer teatro, aún en los años fuertes de pandemia; las encontramos, pero ahora no sabemos por qué no se realiza un festival presencial”.

Expresa que no encuentra una explicación para que no haya respuesta clara, cuando uno de los ejemplos de su impacto es la compañía La Butaquita, de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, que este año ganó “Mejor puesta en escena” en el Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM.

“En tiempos tan convulsos debe ser valorado el trabajo de quienes contribuyen a dirigir la energía de los jóvenes hacia el arte y no hacia otros actos que los lastiman y lastiman a la sociedad”, dice.

Raúl Santamaría, quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el teatro, reitera que sí ha habido reuniones con Alfonso Colorado Hernández, pero no hay respuesta.

“Solo queda claro que no se va a lanzar una convocatoria. El punto grave es que no sabemos qué se quiere del Festival. Todo apunta a que no se va a realizar”, puntualizó en entrevista un día antes del fallecimiento de Manuel Montoro, quien fuera fundador de este encuentro.

Mensajes compartidos en redes sociales ante la pérdida de este hombre de las artes destacaron su empeño por acercar a los universitarios al teatro y por formar nuevos públicos.