En Veracruz el misterio y la magia son en Catemaco [Video]

Seguramente en algún momento escuchaste que el primer viernes de marzo es el Día de los Brujos, una frase muy conocida y de dominio común cada año que se aproxima esta fecha, pero ¿sabes por qué se le dice así? ¿Existe algún significado referente al primer viernes de marzo? A continuación te contamos la historia que dio vida a éste fecha.

Primero te resaltamos que el primer viernes de marzo sí es una fecha importante para todas las personas que creen o manejan energía, dígase hechiceros, chamanes, adivinos, curanderos o los brujos y brujas, sin distinción de sexo, todos los creyentes se dan cita horas antes de que termine el jueves, para preparar sus respectivos rituales.

Puedes leer también: Habrá terremotos y caída de imperios que no se levantarán, advierte vidente de Catemaco

¿Por qué se le dice al primer viernes de marzo “Día de los Brujos”?

Se cuenta que éste día es el que se abren un portal energético, el cual sólo ocurre una vez al año, y ayuda a que todas las personas que manejan energía puedan recargarse de energía, además de comenzar rituales y las tradicionales limpias, cabe señalar que se realiza una misa negra, pero no es algo relacionado con el “mal”, se realiza para limpiar todo lo malo.

Local Catemaco, orgullo internacional de magia, herbolaria y medicina tradicional

Todo inicia la noche del jueves, que en ésta ocasión caerá el 2 de marzo, con la llamada misa negra que realizan los brujos blancos como parte de los ritos de purificación, desde sanar el alma, quitar espíritus de envidias y enfermedades, entro otros rituales que se realizan en esa zona por las ventajas que ofrece el portal del cuál te platicamos.

A principios del 2023 un grupo representativo de Catemaco visitó la ciudad de Veracruz para platicar de las actividades que van a realizar éste año en la zona; todo inicia la noche del jueves 2 de marzo, recordando que la misa negra es para los brujos, ya cuando ellos logren limpiar sus energía, es el momento que él público participe.

Fue gracias a la herencia de los Olmecas con sus ritos y tradiciones esotéricas que a Catemaco se le conoce como la “tierra de los brujos”, es la zona que cuenta con los primeros avances de la medicina natural y los rituales prehispánicos enfocado en la magia, y se le llama “Día de los Brujos” al primer viernes de marzo, debido a que la creencia dice que es el momento donde la concentra la mayor cantidad de energía.

Invitan a participar en las fiestas del Día de los Brujos

Cabe señalar que la invitación está hecha a todos los que se quieran dar una vuelta por Catemaco, en la zona de Mono Blanco y El Puntiagudo, en dichos lugares participaran los brujos en las tradicionales limpias; además el viernes 3 de marzo se realizará una misa blanca en la que también se tiene planeado organizar una caminata por el malecón de la ciudad en punto de las 20:00 horas.





Primer viernes de marzo el Día de los Brujos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa Primer viernes de marzo el Día de los Brujos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa Primer viernes de marzo el Día de los Brujos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa Primer viernes de marzo el Día de los Brujos | Foto: Yerania Rolón Rolón | Cuartoscuro Primer viernes de marzo el Día de los Brujos | Foto: Yerania Rolón Rolón | Cuartoscuro Primer viernes de marzo el Día de los Brujos | Foto: Yerania Rolón Rolón | Cuartoscuro Primer viernes de marzo el Día de los Brujos | Foto: Yerania Rolón Rolón | Cuartoscuro

No se harán sacrificios de animales éste año

Uno de los asistentes fue Ángel Blanco quien aseguró que éste año no habrá sacrificios de animales, pero los tiempos cambian y si bien sus ancestros lo hacían, se ha tomado la decisión de no realizarlos éste año, “tenemos que cuidar, no sacrificar, ni lastimar, nosotros no vamos en ese sentido” apunto el brujo.





¿Cuál es la ruta para llegar a Catemaco?

Si tienes ganas de participar en las actividades que se van a realizar el primer viernes de marzo, recuerda que el respeto es fundamental para cualquier tipo de creencia; te decimos la ruta que podrías seguir para llegar a Catemaco, si tienes oportunidad de salir desde Xalapa, aquí te dejamos un mapa.