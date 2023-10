Reinterpreta artista argentina el Día de Muertos: fecha y sede de su exposición

“México me abrió las puertas al arte”, sostiene la artista visual argentina Nora Lanzieri que próximamente presentará la exposición fotográfica “La Catrina está de Ronda”, en Casa Doña Falla relativa al Día de Muertos.

En esta obra, señala, no habrá solo fotografías que ha hecho en distintos viajes a México a Pueblos Mágicos como Xico, Coatepec o Naolinco e incluso Xallitic, ahora Barrio Mágico, sino también instalaciones artísticas y contemporáneas.

¿Cómo desarrolló el proyecto La Catrina está de Ronda?

“Fueron fotos que yo saqué justamente en Día de Muertos en años anteriores, en 2021, y empecé a hacer la producción porque si bien estas son fotografías de tomas directas hay algunas que son intervenciones, y las instalaciones toman también otra dimensión porque ya no solamente son planas, sino que son tridimensionales”, cuenta en entrevista.

Narra que al observar por primera vez en Xalapa la celebración de Día Muertos fue muy novedoso, después tuvo otro acercamiento en Buenos Aires en La Noche de los Museos y más tarde en la embajada de México en Buenos Aires, también con un tema festivo de esta tradición lo que la mantiene admirada.

“A mí me parece esa sensación que ustedes le dan, de que uno por un lado está recordando a sus muertos, pero también lo hace de una manera con humor, con alegría, de pensar de que vienen y que esa noche uno prepara el altar con las cosas que a ellos les gustaba comer o tomar, me parece una tradición realmente extraordinaria y es extraordinario que a la actualidad lo sigan haciendo y no perder esa parte de la cultura tan mexicana y tan de ustedes”.

Fue por esto por lo que nació su deseo de hacer fotografías y mostrarlas de otra manera, “si bien son tomas directas de catrinas, algunas tienen algunos textos que me parecen interesantes, la instalación también tiene algo que ver con la cosa lúdica, que se desprende del altar y la fecha me parece clave para poder desarrollar todo esto”.

¿Cuándo estará La Catrina está de Ronda y dónde?

“La Catrina está de Ronda” estará en el Museo de la Música Veracruzana (Casa Doña Falla) y se inaugurará el viernes 27 de octubre a las 16:00 donde permanecerá hasta el 9 de enero de 2024.

Pero no es la única, otra exposición será “Inflexiones” cuya inauguración se llevará a cabo el 20 de octubre a las 18:00 horas en la que se exponen fotografías urbanas y estará hasta el 23 de noviembre; trabajo que inició en Estados Unidos y que mostrará en este recinto con entrada gratuita.

Obra puede disfrutarse en el Museo de la Música Veracruzana | Foto: Cortesía N Lanzieri

“Hubo un trabajo arduo desde principios de año porque estoy preparando ambas muestras por supuesto con la ayuda de mi gestora cultural que es la maestra Martha Josefina Aguilar Nájera con la cual cuento siempre con su apoyo, la dirección de Cultura de Xalapa, gente que siempre me ha ayudado y siempre digo yo que México me abrió las puertas al arte”.

La diseñadora Gráfica egresada de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo dedicada a la fotografía y al arte plástico explica que a México y Argentina no solo los une el idioma que les permite comunicarse de forma fácil, sino que ella, ha logrado una amistad entrañable con su gestora Martha Josefina lo que le permitió conocer al pueblo de México y a otros grandes amigos.

“Es un pueblo que a mí me encanta, me gusta su forma de ser, son muy cordiales, muy amenos y bueno, ni hablar de la comida que me costó al principio, pero ahora son fan de la comida así que bueno, me causa mucha felicidad. Yo amo los churros de Coatepec que no los he comido en otro lado. Cada que voy disfruto mucho, de la cultura, del arte y la gastronomía de ustedes”.

Nora en sus inicios estudió Aerografía y asistió como alumna al taller de artes plásticas de Graciela Borthwick. Más tarde se dedicó especialmente a la fotografía, participando en capacitaciones en el Foto Club de Buenos Aires.

“Considera poseer un espíritu inquieto que implica entre otras cosas estudiar, aprender y actualizarse en forma constante. Desarrolló una Especialización en Curaduría en Artes Visuales en la UNTREF, Universidad Nacional de Tres de Febrero y desde 2019 colabora con la BIENALSUR, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur”, se lee en su biografía.