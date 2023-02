Artista reflexiona sobre el arte con microtejidos; sede y horario

En su quehacer, la creadora Siglinde Langholz dice apostar por nuevos discursos y planteamientos donde el arte se relaciona con otras disciplinas. Uno de sus más recientes trabajos es “Bombyx mori: microtejidos” y se podrá ver en Xalapa; el eje central es el gusano de la seda, en un claro interés por conjuntar la ciencia y el arte.

A partir del 4 de marzo a las 12 horas, en el Jardín de las Esculturas de Xalapa, el público podrá observar nueve instalaciones, la primera de ellas con acceso a un microscopio para observar las partes del gusano.

Te puede interesar: En Veracruz el misterio y la magia son en Catemaco [Video]





Mediante las distintas propuestas, la artista afirma querer compartir las etapas de vida de este animalito, además de mostrar su relación con la filosofía, el arte textil y cómo puede incluso ser tomado en cuenta para la joyería en materiales como el oro y la plata.

Aspecto de la obra de Siglinde Langholz "Bombyx mori: microtejidos" | Foto: Cortesía Siglinde Langholz

¿Cuándo comenzó el proyecto “Bombyx mori: microtejidos”?

Cultura OSX interpretará a Manuel M. Ponce en programa especial





En entrevista comparte que este proyecto comenzó en 2019 en una colaboración conjunta con especialistas del departamento de Química Biológica de la Universidad de las Américas Puebla.

Para saber más del gusano de la seda, la doctora en Arte Interdisciplinario viajó por distintas partes del país para luego centrar sus estudios en Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca.

En los lugares mencionados se sigue produciendo seda y hay centros de sericicultura donde es ampliamente valorada la mariposa “Bombyx mori”, conocida por generar hilos de seda para arropar su gestación.

Siglinde Langholz dice haber experimentado para ver los patrones de hilado de los gusanos de seda y las dinámicas de cómo las palomillas ponen sus huevecillos; después pasó a la relación con artesanos y textileros.

Explorar este tema la lleva a declarar que el gusano de seda “es un activador de diálogos y procesos interdisciplinarios dinámicos que no solo abarca la arquitectura de insectos, sino también la física, biología, filosofía, arte sonoro, y nuevos medios”.

Vuelve a leer: Invitan al Priti Fest en apoyo a comedor comunitario; sede y costos

¿Qué función tienen los gusanos de seda?

Con “Bombyx mori: microtejidos” pretende que los gusanos de seda sean colaboradores multimedia, pues ella crea diversas técnicas y sistemas sensoriales que materializa en esculturas, instalación, arte sonoro o textil.

Cultura Patrimonio musical: resguardan más de 4 mil vinilos y casetes en Huatusco

Me gusta ir extendiendo lo no visible a lo visible y lo no auditivo a lo auditivo

Expresó que ve a este insecto como un tema que aún da para mucho. En ese sentido, menciona que continuará siendo su centro de estudio para futuros proyectos.

Siglinde Langholz, de ascendencia alemana, ha ganado reconocimientos por su labor artística y ha expuesto sus obras en México y el extranjero. Actualmente dice ver el arte y los discursos con nueva mirada, pues convertirse en madre le da nuevas herramientas y perspectivas para sus procesos creativos.

Los interesados en ver su obra en Xalapa podrán hacerlo en el JEX, ubicado en Murillo Vidal sin número. El acceso al recinto es libre de costo.