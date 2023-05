Tener tatuajes da estatus y no mala reputación: Omar Jair

Hasta hace algunos años ser tatuador o tener tatuajes en el cuerpo daba mala reputación, eso cambió en la actualidad porque personas de todas las clases sociales optan por hacerse porque da estatus, expone Omar Jair Solórzano, que a sus 25 años es un profesional en este oficio.

Tener un tatuaje ya no significa que seas un delincuente, sino que hasta te da cierto nivel porque no cuestan nada baratos y la mayoría son estéticos y de gran calidad.

¿Cuánto cuestan los tatuajes en México?

Expone que el más pequeño cuesta 600 pesos, en Puebla se cotizan en 800 y en la Ciudad de México mil 500, “para que alguien pague eso ya sea que gana bien o ahorro por un tiempo para tener un buen tatuaje que mostrar, lo mejor es estar bien tatuado, porque hay quienes no hacen un buen trabajo”.

Además de tatuador, debes tener conocimiento para lograr vender tu arte, señala | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Expone que un buen tatuaje de buen tamaño, de pecho completo, cuesta unos 45 mil pesos porque son varias sesiones, el entorno artístico y deportivo en el mundo vende muy bien los tatuajes.

Recuerda que también los riesgos para la salud ya son menores, “antes no podías donar sangre, pero con las tintas actuales son de mayor calidad, ahora ya es muy complicado que alguien se contagie de alguna enfermedad por tatuarse, tiene que ser muy cochino para que suceda algo así, las agujas deben ser nuevas y se cambia todo el material con cada cliente”.

¿Cuáles fueron los inicios de Jair Solórzano?

Omar Jair Solórzano Díaz, de 25 años, explica que todo empezó porque su papá era dibujante “y como él no me hacía los dibujos que quería empezó a realizar sus propias creaciones, “tras los años me confesó que su idea es que aprendiera a dibujar y a ser creativo”.

Indica que en su familia hay muchos dibujantes; empezó copiando los personajes de las caricaturas que le gustaban.

Su inicio en el mundo de los tatuajes fue cuando un primo que también era dibujante y se hizo una máquina de tatuajes y se auto tatuó, por lo que él también construyó su propia máquina a los 13 años.

Ingresó a la universidad pero no era lo suyo y la dejó y aprendió a cortar cabello en una barbería, ya después se interesó en los tatuajes. Explica que claro que se estudia para ser un tatuador profesional, porque hay que saber de anatomía básica para poder acomodar bien el tatuaje, saber en qué posición debe ir para que fluya con el movimiento del cuerpo, que tiene una dirección. “A la hora de meter la aguja hay que tener cuidado. De lo contrario se desdibuja, cuando lo haces bien se ve normal”.

Además hay que tener conocimientos en mercadeo para venderlos, solo tatuar no sirve porque hay que saberlos venderlos, tomar fotografías y charlar con los clientes que llegan a cotizar. “Tal vez llegan con la idea de hacerse uno pequeño de 500 pesos y tú los convences de hacerse uno de 3 mil, entonces hay que saber venderlo".