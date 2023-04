¿Conoces a Koral Carballo? Fotógrafa veracruzana muestra su visión artística

La fotografía es un puente para conocer y compartir con la realidad, por lo que la llegada de la Inteligencia Artificial a ese arte para crear algo que no sucedió, o no existe humanamente, supone un problema desde mi visión artística, expresó la fotógrafa documental Koral Carballo.

Y es que una de las cosas más hermosas de la fotografía, explicó, es estar en el presente: “Darme cuenta que estoy ahí es algo muy importante como persona y artista, ya que es algo que me gusta comentar para mi proceso y confrontarlo con la posverdad o incluso con la realidad aumentada”.

¿Cómo llegó a la fotografía documental?

Koral Carballo e imagen de la serie "Encuentro de mujeres que luchan" | Foto: Cortesía Koral Carballo

La oriunda de Poza Rica, que ha colaborado con medios tan importantes como The New York Times, NPR, Bloomberg o The Washingtong Post, recordó que inició en el fotoperiodismo en Puebla, Veracruz y Xalapa, donde aprendió el oficio, pero se dio cuenta que sentía una necesidad genuina por comentar las historias. Fue entonces que conoció la fotografía documental contemporánea, donde halló el asidero que necesitaba para detonar un discurso más profundo.

Para la artista el fotoperiodismo es interesante y estimulante pero después de un proceso interno de búsqueda, decidió que no quería sumergir toda su vida en el “diarismo”, ya que las órdenes de trabajo diaria se vuelven rutinarias y no aportan nada nuevo al quehacer artístico, solo se convierten en una cuota diaria de trabajo, expresó.

Además “el diarismo es tan pesado que va matando tu creatividad como fotógrafa; hacer caras en el café y editar fotos, terminas tan cansado que lo único que quieres hacer es descansar y no tienes espacio para comentar temas sociales”.

Koral Carballo expresó que en la fotografía documental halló más libertad y más preguntas, por lo que comenzó a explorar con el paisaje las consecuencias que dejó la violencia de la guerra contra el crimen organizado y después la construcción de la identidad poscolonial con la pregunta “¿qué significa ser mexicano?”.

Con “Siempre estuvimos aquí” investiga actualmente la afrodescendencia en México, y más de cerca la invisibilidad que conlleva en las familias de Veracruz. “Este tema entendiendo el proyecto político del mestizaje y analizando cómo el proyecto estatal permea la ‘identidad mexicana’ y borró otros orígenes, como la afromexicana”, puntualizó.

¿Cómo conoció la fotografía Koral Carballo?

La integrante de Ruda Colectiva recordó que desde niña tuvo la curiosidad de hacer fotos y en unas vacaciones su papá le compró una cámara desechable en una farmacia: “No me duró ni 2 horas terminarme el rollo y pedí otro, pero me dijeron que ese era para toda la temporada”.

Fotografía de la serie "El último día del mundo" | Foto: Cortesía Koral Carballo Fotografía de la serie "El último día del mundo" | Foto: Cortesía Koral Carballo Fotografía de la serie "Siempre estuvimos aquí | Foto: Cortesía Koral Carballo

Ya las clases formales empezaron en la Universidad Popular del Estado de Puebla, donde estudió Periodismo y se especializó en fotografía. Su primera exposición fue en la Fototeca de Veracruz y la última hace unas semanas en Nueva York por Photoville, pero también ha expuesto en países de Europa y latinoamérica.

Para finalizar explicó que otra de sus pasiones es la enseñanza, ya que creó un espacio denominado Laboratorio Documental donde compartió sus procesos y ayudó a estudiantes o profesionales de todos los niveles a concretar sus proyectos. Además actualmente ofrece asesorías personales (en este link) para personas que busquen una beca, convocatorias de bienales y “todo se adecua a las necesidades del creador y la creadora”, concluyó.