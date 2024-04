¿No sabes con cuál libro libro comenzar a leer? Te dejamos más de 10 recomendaciones

El Principito, El Príncipe, Mujercitas, Las Mil y Una Noches, el Diario de Ana Frank y El Viejo y el Mar son algunos de los libros con los que niños y jóvenes podrían iniciarse en la lectura según libreros de Xalapa.

Olga Lidia Ramírez de la librería Aleph dijo que se trata de lecturas que se pueden disfrutar, de las que se puede aprender y que te pueden atrapar para no querer salir del mundo mágico de las letras.

“Si fuera para jóvenes o niños, a mí me gusta mucho la Historia Interminable inclusive hasta adultos la pueden leer, es muy bonito, muy ameno puede ser El Libro Salvaje de Juan Villoro, que por cierto va a estar aquí en la feria el 24 y 25 o si quieren algo más clásico, pues el inolvidable Principito, por supuesto, o el diario de Ana Frank”.

Y es que, dijo, se trata de obras que no son tan complicadas, son amenas, están bien escritas y pueden tener todavía una cercanía con lo que es un lector actual.

Cultura

“Por ejemplo, La Ilíada es muy bonito, o El Quijote, pero no son de lectura tan fácil para un lector primerizo. Por ejemplo, Juan Rulfo es precioso, pero no es tan fácil de entender, sobre todo Pedro Páramo, tal vez los cuentos, pero aún así son complicados, entonces creo que es una lectura que se puede disfrutar, puedes aprender y no está complicada, te puede atrapar, aunque no tengas tanta práctica en la lectura”.

Aldair de Libros Mundo Bizarro opinó que no se debe menospreciar ningún tipo de lectura “a veces no tiene nada de malo empezar con literatura juvenil, dada la ligereza que implica leer esos textos. Yo creo que lo importante es leer cualquier tipo de texto, incluso si no es literatura porque creo que un libro te va vinculando a otro”.

Para Jearim de la librería Hyperión la mejor recomendación que da siempre es de autores latinoamericanos y en español. “Que no se vayan con una traducción o si es un clásico, pero busquen una traducción que sea una traducción de Cortázar, de Borges. Y con historias, relatos breves, como Kafka, si es un clásico Literatura hispanoamericana, puede ser Fuentes, García Márquez”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

El Principito, El Príncipe, Mujercitas, Las Mil y Una Noches, el Diario de Ana Frank y El Viejo y el Mar son algunos de los libros con los que niños y jóvenes podrían iniciarse en la lectura | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Dijo que de José Emilio Pacheco, por ejemplo, Las Batallas en el Desierto es una nueva idea para iniciar , lo mismo que los cuentos de Borges, o cuentos de Quiroga.

“Y también siempre les pregunto, ¿qué gustos tienen? Con eso ya me dan una pauta como para saber qué recomendar fútbol, por ejemplo, hay poemas de fútbol, cuentos de fútbol, Villoro justo tiene cuentos de fútbol O el rock, no sé con un gusto ya con eso también me dan una pauta para recomendarles algo”.

Para quienes gustan del anime, la sugerencia de Arturo de Hattori Anime House para iniciar en la lectura es el libro de Naruto, Dragon Ball, Pokémon o títulos más actuales como Demon Slayer.

Libreros opinan que no se debe menospreciar ningún tipo de lectura | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Si es alguien que realmente va a comenzar por primera vez sería Dragon Ball, Pokémon o Los Caballeros del Zodiaco, también es algo que dentro de lo que cabe en el imaginario colectivo de las personas se ha mantenido hoy en día como un precursor dentro de lo que cabe de la cultura anime, cultura pop y son bueno porque creo que dentro de lo que cabe, por las enseñanzas que nos dan que es básicamente esforzarte, ser más fuerte, la enseñanza principal es que te tienes que esforzar siempre, tienes que entrenar o tienes que dentro de lo que cabe ser más perseverante para poder llegar a tus metas”.

Por su parte, Carmen de la Librería Nueva Era dijo que cualquier libro es bueno para iniciarse en la lectura; sin embargo, recomendó sobre todo a los padres de familia a que dejen leer a sus hijos lo que ellos deseen y que nos lo restrinjan porque para muchos niños los cómics son lo más atractivo.

Puedes volver a leer: ¡La fiesta de las letras! Dedican la XVIII Feria del Libro en Xalapa a Juan Villoro

Recomiendan a los padres de familia a que dejen leer a sus hijos lo que ellos deseen y que nos lo restrinjan porque para muchos niños los cómics son lo más atractivo | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Para un joven como de secundaria pues le recomiendan lo que es literatura como por ejemplo El Príncipe de Maquiavelo, Las Mil y Una Noches, Mujercitas, Cumbre Borrascosas, Frankenstein, todo lo que piden en la secundaria es literatura general, pero también hay por ejemplo los cómics”.

“Siempre el que les gusta mucho es el de El Principito, El Viejo y el Mar son de los clásicos, de La Ilíada y La Odisea que también son interesantes y son de los que yo recomendaría porque son libros con valores, con una enseñanza que les dejan y que ha sido la base de mucha gente precisamente para algo bueno en su vida”, agregó Manuel Silva de “Representaciones Juárez”.