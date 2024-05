Trabajadores de Salud inician paro en Xalapa; no afectarán atención médica

Xalapa, Ver.- Ante la falta de atención y respuesta a su pliego petitorio, trabajadores de la Sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), iniciaron un paro laboral. Colocaron una bandera rojinegra en esta dependencia, pero aseguraron que no afecta a las distintas áreas que proporcionan servicios médicos.

Desde las 7:00 horas iniciaron esta protesta al colocar una bandera rojinegra en el portón de entrada de las instalaciones de la Secretaría de Salud de Veracruz, ubicadas en el Cerro de Macuiltépec.

¿Cuáles son las demandas de trabajadores de Salud en Xalapa?

Exigen el retiro de los descuentos de financieras fantasma, la autorización de solicitudes de cambio de área y adscripción, los pagos por riesgo de trabajo del concepto 30 y el respeto y cumplimiento a las condiciones generales de trabajo.

Otras de las peticiones que no han sido respondidas por la autoridad estatal, expusieron es darle agilidad y buen trato en los trámites de prestaciones al personal, no han hecho entrega de nombramientos, los trabajadores no reciben un trato digno en diversas áreas de la Secretaría de Salud. Además rechazan las acciones autoritarias y piden una normatividad para revisar las comprobaciones de viáticos.

Por último, otra de sus demandas es el cese al acoso de los guardias del IPAX a trabajadores y usuarios.

Al respecto, Jesús Galicia Reyes, secretario general de la Sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), aseveró que antes de llegar a este momento buscaron agotar todas las instancias, pero no tuvieron atención ni respuestas de la Secretaría de Salud.

Esto es consecuencia de la presunta falta de atención de la secretaria de Salud del Estado, Guadalupe Díaz del Castillo, quien los ha ignorado, pese a que se le han planteado varios puntos que nada tienen que ver con recursos, así que no pueden decir que es por dinero, dijo. “Es el caso del tema de acosos laboral, contra varios trabajadores de vectores y encargados de distritos, desgraciadamente se les obliga a trabajar cuando no les pagan a tiempo y con muchos riesgos de trabajo, sin uniformes de calidad y muchísimas cosas. Es decir que no respetan nuestras condiciones generales de trabajo”.

Remarca que no han sido escuchados y lógicamente solo recibieron respuesta a su pliego petitorio; “solo dieron respuesta a cuatro puntos que se venía pidiendo desde hace mucho”.

Dijo que se llegó a esta protesta por la falta de atención de las autoridades de la Secretaría de Salud “ahora nos vemos obligados a realizar este movimiento para ser escuchados”.

Esta sección sindical agrupa a mil 200 trabajadores en Veracruz. El paro es general. Incluye a vectores, administrativos, médicos y enfermeras, químicos, camilleros, promotores y de trabajo social, entre otros.

Resalta que hospitales y Centro de Salud seguirán trabajando solo estarán en paro oficinas administrativas. La atención médica a los veracruzanos debe continuar, pero el paro será indefinido hasta que los escuches y den respuesta a sus demandas, concluyó.