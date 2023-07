Alexa vibra con cada lance en la portería; su historia

"Todo se puede lograr con esfuerzo y trabajo", es el lema de la arquera xalapeña Alexa Estefanía Loeza Rivera, quien anhela llegar lejos en la posición de la portería, por lo que entrena fuertemente en la escuela especializada en esa posición, "Soy Portero México".

La deportista cuenta con 11 años de edad, es estudiante de la escuela Progreso Macuiltepec, en donde cursa el sexto año; como portera tiene 7 meses, tiempo suficiente para demostrar que ésta posición es hecha para ella, pues con su equipo Colibríes de Xalapa ha demostrado gran capacidad en la Liga Premier y Élite.

¿Cómo ha desarrollado sus habilidades de portera?

"Tengo 7 meses entrenando y al ingresar en esta posición, no sabía nada y ahora ya he aprendido muchas cosas y mejoré bastante que tuve la oportunidad de ir a visorias en donde me han dicho que tengo buena actitud y sé que trabajando puedo llegar lejos", platicó para Diario de Xalapa.

Alexa Estefanía Loeza Rivera tiene 11 años de edad | Foto: Luis Hernández

El nivel que muestra en su equipo Colibríes de Xalapa y la escuela Soy Portero México, le abrieron las puertas a una visoria en la Universidad de Pachuca, donde dejó buena impresión, además hubo oportunidad de ir a Coapa a probarse con América, sin embargo, por causas ajenas a lo deportivo no asistió.

Su posición inicial fue lateral izquierdo, pero al ser una niña de retos, probó la posición del arco, pues quería experimentar nuevas sensaciones y lo hizo muy bien que le comenzó a gustar; ahora ya puede presumir un título con un equipo de Coatepec llamado Locomotín.

Sabe que con trabajo podrá cumplir todo lo que anhela, por lo que entrena prácticamente toda la semana; lunes, martes y jueves se concentra con Colibríes, mientras que miércoles y viernes nutre su conocimiento en la portería en la escuela Soy Portero; en ambos lugares practica de 16:00 a 18:00 horas.

La pequeña portera disfruta el jugar futbol, pues dice a conocido a muchas personas, además que se divierte aprendiendo y quiere continuar por ese camino por lo tanto, "invito a más niñas a que prueben el fut y que le pongan muchas ganas, pues si les gusta podrán lograr muchísimas cosas", platicó luego de concluir su entrenamiento.

¿Cuáles son sus planes como deportista?

Su plan a futuro es participar en visorias que le permitan trascender en el futbol mexicano, pues anhela ser parte del América femenil, "o cualquier equipo de México y por eso estoy buscando la oportunidad y mientras llega continuaré entrenando, porque también uno de mis sueños es formar parte del equipo femenil del Barcelona, como te vuelvo a repetir entreno y busco la oportunidad para asistir a una prueba y tratar de que me escojan", expresó.





Alexa Estefanía Loeza Rivera seguirá entrenando para mejorar | Foto: Luis Hernández

La estudiante de primaria, el 14 de octubre cumplirá 12 años y desea festejarlo jugando al futbol, deporte que puede practicar gracias al apoyo de sus padres, Dulce Carolina Rivera Hernández y Arsenio Loeza Meza, así como el de sus tres hermanas, "a las que quiero muchísimo como a mis padres que me apoyan en todo", señaló.

Dentro de sus planes la futbolista buscará llegar a la Universidad Anáhuac, en dónde tratará de lograr una beca y defender los colores orgullosamente del equipo de futbol femenil, además contempla la carrera de Medicina, "pues me gusta ayudar a las personas, también pienso en la veterinaria, como dije me gusta ayudar mucho".

El buen desempeño desarrollado en el campo a Alexa Estefanía le ha valido mucho reconocimiento de personas del futbol, como su entrenador, Fernando Fernández, que ha sido uno de los guías para que ella pueda consolidarse día a día en la portería.

"La verdad me considero buena en la posición, pero claro, me faltan muchos detalles, sin embargo, me considero una buena futbolista, además para eso entreno todos los días para lograr ser mejor y ayudar a mi equipo a ganar".

Por último invitó a otras niñas a practicar un deporte "y si es el futbol mucho mejor; disfrutarán el participar en torneos, además conocerán a muchas personas y se mantendrán saludables", concluyó.