Orgullo xalapeño: Alexis juega en Pumas y narró su camino al éxito

"El futbol no es solo un juego, es una pasión que nos une a todos. Enfocarnos en nuestra pasión por el futbol nos brinda no solo diversión, sino también lecciones valiosas: trabajo en equipo, disciplina y perseverancia", escribió en su página oficial de Facebook, el xalapeño y jugador de la categoría Sub 16 de los Pumas UNAM, Alexis Morales Cruz.

Los éxitos del medio de contención han crecido enormemente, pues su perseverancia y deseos de triunfar son la base para continuar luchando por alcanzar sus metas; una de ellas es debutar en la Primera División.

El deportista a través de su red social de Facebook: “Alexis Morales Cruz”, va detallando lo que realiza en sus entrenamientos, en la que también se encuentran gráficas acompañadas de frases motivadoras para todo aquel que gusta practicar el futbol.

¿Qué es el futbol para Alexis?

"Por el futbol me impulsa a dar lo mejor de mí en cada sesión. Cada toque de balón, cada sprint, es un paso más hacia mis sueños. El amor por este deporte es mi motor. A seguir trabajando con pasión y determinación", escribió el atleta.

Él destaca que vive y respira futbol y que la pasión por este deporte lo ha impulsado a entrenar incansablemente sacrificando todo por la emoción de sacar lo mejor de sí mismo en cada encuentro que tenga.

Y puntualiza que no importa cuál sea el número, la posición o historia, pues lo que importa es la pasión y el compromiso que se pone en lo que se ama.

El futbolista actualmente estudia el bachillerato y orgullosamente representa al futbol xalapeño en la capital del país con el equipo Sub 16 de la Máxima Casa de Estudios de México: los Pumas UNAM.

Para colocarse en la posición que ahora tiene, realizó un gran esfuerzo al presentarse a visorias importantes con equipos de Primera División hasta lograr ser convocado luego de pasar satisfactoriamente los filtros para formar parte de los Pumas; ahí llegó a la categoría Sub 15; ahora es Sub 16.

¿Cuál ha sido su trayectoria deportiva?

Su experiencia es inmensa, pues ha representado a Xalapa y Veracruz en torneos destacados; él fue seleccionado en el juego de las Estrellas de Xalapa y también fue parte del selectivo veracruzano que representó a México en un torneo internacional desarrollado en Mallorca, España, en 2022.

Su señor padre José Luis Morales Barrientos se encuentra orgulloso, pues ha sido testigo de todo el sacrificio que ha hecho su hijo para alcanzar sus metas; él fue el pilar para que Alexis lograra estar en muchas victorias y realizar viajes siempre siguiendo las oportunidades hasta alcanzarla una de ellas con Pumas.

Morales Barrientos siempre ha dado el agradecimiento total a Miguel Ángel Huerta Eslava, pues fue el entrenador que lo impulsó mucho para estar en forma para las visorias que se fueron presentando, igualmente está muy agradecido por el apoyo de la escuela Técnica Morelos, pues su director y su subdirector le brindaron el apoyo para qué que Alexis continuará estudiando y jugando futbol profesional.

Es verdad, el camino es largo, pero está en lo correcto y seguramente logrará las metas que tiene en mente; ahora se enfoca en dar lo mejor con el equipo de la categoría Sub 16 que participa en la Liga MX de Fuerzas Básicas del Futbol Mexicano.