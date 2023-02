Tom Brady anuncia su retiro "para siempre" de la NFL; 23 temporadas llenas de historia

Tom Brady, considerado por mucho el mejor jugador en la historia de la NFL, anunció su retiro definitivo a través de sus redes sociales.

"Sé que el proceso fue bastante importante la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en pulsar, grabar y hacéroslo saber primero", dijo Brady en un vídeo en Twitter.

Te puede interesar: Con nuevo patrocinador, Rihanna adelanta detalles del show de medio tiempo para el Super Bowl

"No seré prolijo. Sólo tienes un ensayo de retiro súper emotivo, y usé el mío el año pasado, así que realmente muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme".

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Esta no es la primera despedida del jugador estadounidense de 45 años, pues exactamente un año antes anuncio su primer retiro, sin embargo, decidió regresar a los Bucaneros 40 días después, citando "asuntos pendientes".

Americano Hamlin, Gage, Tagovailoa y los golpes brutales en la NFL

La lista de logros de Brady es casi tan larga como su carrera. Sus siete victorias en la Super Bowl, seis con los Patriotas de Nueva Inglaterra y una con los Bucaneros de Tampa Bay, son las más numerosas de la historia de la NFL. También ostenta el récord de la NFL de touchdowns (649) y yardas de pase (89 mil 214).

Jugó su último partido como quarterback de los Bucaneros de Tampa Bay el pasado 16 de enero, en el que su equipo resultó eliminado 14-31 ante los Dallas Cowboys en la ronda de comodines de la Conferencia Nacional de la temporada 2022 de la NFL. Tom Brady terminaba su contrato con Tampa Bay el próximo mes de marzo.

Manteniendo el tono de despedida, el jugador agradeció al público su apoyo: "Realmente aprecio todo su esfuerzo, sé que fue difícil para todos, incluso para nosotros los jugadores. Todos trabajamos duro para llegar hasta aquí. A todos los que miran, a los aficionados, estoy muy agradecido por el apoyo de todos".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora es probable que Brady se concentre en sus lucrativos intereses fuera del campo. Es dueño de negocios de moda y bienestar y el año pasado firmó un contrato de transmisión de 10 años con Fox Sports.