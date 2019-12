Ángeles Ortiz, una guerrera veracruzana en el deporte nacional

XALAPA, Ver.- La atleta paralímpica mexicana, María de los Ángeles Ortiz Hernández, fue parte importante de la segunda edición del concurso “Diario de Xalapa festeja tus XV años”, en la cual fue madrina de las quinceañeras además de regalarles una biblia y un rosario, regalo que se ha comprometido a dar cada años a las ganadoras del concurso.

“Para mí este sueño fue realizados por muchos corazones generosos, lo hicieron con tanta alegría y lo hicieron bien, además no sólo cumplieron el sueño de las niñas sino de sus familias y de las personas que se sumaron a este proyecto”, comentó la plusmarquista mundial.

Durante la charla con la competidora oriunda de Tabasco y veracruzana por convicción y amor a este gran estado, destacó que ella se ofreció a ser la madrina de biblia y rosario, por el simple hecho de que “en determinado tiempo sino lo tienen como hábito van a recurrir a él y van a encontrar ahí que lo que necesitan”.

Por ejemplo, a ella le ha servido durante su vida, en especial, a la hora de decidir que el deporte sería su forma de vida.

Me siento muy orgullosa pero más que nada agradecida por esta oportunidad, me toca a mí algo que me encanta hacer

comentó la medallista internacional

OTRA FACETA

Luego de cumplir con muchas de sus metas deportiva, como participar en mundiales, juegos olímpicos, subir al podio en competencia locales y convertirse en un ejemplo a seguir a nivel nacional, Ortiz Hernández, decidió enfrentar un reto que la llevó a dar lo mejor de sí, aceptar la dirección del Instituto Veracruzano del Deporte, puesto que le dejo muchas.

Fue un gran reto, fue un desafío, el poder hacer algo por mi deporte en mi entorno donde como deportista padecía mil cosas

destacó la atleta que ya se prepara para los juegos de Tokio 2020





EL RETO

Luego de su paso por el IVD, su primer lugar en el mundial de la especialidad y la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú ahora le toca enfrentar un reto fuera de las pistas, el haber quedado fuera, por cuestiones directivas, de la selección veracruzana de atletismo sobre silla de ruedas.

Además, las medallas que logró este año y los que vienen ya no contarán para Veracruz, su beca comienza a tener atrasados, los uniformes, transportes y campamentos de preparación, son cosas que antes no tardaban tanto en llegar.

Pero con la nueva administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ángeles Ortiz, asegura, no le ha ido nada bien pese a que es la única mexicana en atletismo que logró el boleto a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Pese a las complicaciones, aplico lo que hacen los japoneses, la superproducción en lugar de huelga, por eso este año conseguimos la medalla de oro en Lima, Perú, que nos dio el paso al mundial y la única medalla de oro en atletismo campo en el mundial, que nos dio el pase a Tokio 2020 el mes pasado

