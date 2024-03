Atletas Veteranos anuncian Juegos Máster Mexicanos, aquí las fechas y actividades

La Asociación Estatal de Atletas Veteranos dio a conocer su plan de trabajo para este 2024 y destacan los Juegos Máster Mexicanos que será el 10º. Nacional Máster de Pista y Campo a realizarse del 16 al 19 de mayo con sede en la unidad deportiva “Roberto Amorós Guiot” del municipio de Coatepec.

El atractivo programa fue dado a conocer por el presidente de la Asociación Estatal de Atletas Veteranos, Ángel Luis Ceja García, quien dio cada detalle de lo que se realizará en el año que es con el objetivo de promover el deporte en las personas adultas.

A los presentes les comentó que entregaron los oficios correspondientes al IVD el 11, 12 y 19 de enero a través de tres juntas que fueron para dar la petición de apoyo para la organización.

“Esto es para que vean los atletas que estamos haciendo las cosas bien y que estamos trabajando en un plan que nos rige, que es luchar por nuestros atletas veteranos y los damos a conocer con mucho tiempo de anticipación”, dijo el profesor Ceja.

Detalló que iniciarán con el Campo Traviesa, que será el próximo 3 de marzo con un recorrido en los senderos de la Estación del Ferrocarril; luego seguirá el evento más fuerte que es el Campeonato Nacional de Pista y Campo con fecha del 16 al 19 de mayo.

“Es de una convocatoria de los Juegos de una Asociación a nivel nacional que hace 10 años se hizo con el nombre de Juegos Máster Mexicano en coordinación con la Asociación de Atletas Veteranos; estos Juegos Mexicanos abarcan atletismo, pista y campo, además de Cachibol”.

Explicó que no serán en Xalapa, pues no lograron que les prestaran el Estadio Xalapeño, “porque estará ocupado por otro evento en esas mismas fechas, pero no nos dijeron quién pidió el estadio. Nosotros lo pedimos con tres meses de anticipación, pero me dijeron que ya estaba apartado, pero si es por el bien del atletismo máster, adelante”.

Iniciarán con el Campo Traviesa, que será el próximo 3 de marzo con un recorrido en los senderos de la Estación del Ferrocarril | Foto: Cortesía / Asociación Estatal de Atletas Veteranos

Es por eso que ahora se dieron a la tarea de realizarlo en Coatepec, en la unidad deportiva ‘Roberto Amorós Guiot’. "Es un lugar muy hermoso, además está rodeado de árboles que servirán para dar sombra”, dijo.

Al continuar con el programa, indicó que realizarán la Carrera 10 km de la Revolución Mexicana; luego el 7 de noviembre el recorrido de la Antorcha Olímpica del 68 y para concluir, harán los 35 años de la famosa “Carrera del Pavo”. “Vamos a buscar otro lugar que no sea el Estadio Xalapeño; podría ser en la colonia Veracruz en los campos San Roque, un lugar muy bonito, y con eso cerramos nuestro plan de trabajo para este 2024”.

Por último, el profesor Ángel Luis puntualizó que la asociación que él preside está registrada ante dos notarios; uno es el 124 y el 12 de Alto Lucero. “También la tenemos registrada en Hacienda, en Relaciones Exteriores, además en el Registro Público de la Propiedad lo tenemos registrado, por si algunas personas no nos creen. Nosotros estamos trabajando con lo que pide el gobierno y con el derecho a fomentar el deporte de los Máster”, concluyó.

Los eventos

La primera competencia que realizará la asociación será el Campo Traviesa Regional y será el próximo domingo con una ruta que se trazó en la estación del Ferrocarril de la ciudad de Xalapa. En este evento las pruebas son de 8 km para varonil y 6 km femenil; será a las 9 horas.

El siguiente evento que es considerado el platillo fuerte del programa, es el Campeonato Nacional de Pista y Campo organizado por la Asociación Juegos Master Mexicanos y será del 16 al 19 de mayo en la Unidad Deportiva “Roberto Amorós Guiot”, de la ciudad de Coatepec.

En septiembre harán la carrera atlética de 10 km para festejar las Fiestas Patrias y continuarán con los 98 años de Aniversario del Estadio Xalapeño.

Explican que no serán en Xalapa, pues no lograron que les prestaran el Estadio Xalapeño | Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Será el 7 de octubre cuando se desarrollen los 56 años del paso de la Antorcha Olímpica de los Juegos de 1968, en el que siempre participan los atletas que tuvieron el honor de portar el Fuego Olímpico.

Y para culminar realizarán la Tradicional Carrera del Pavo; 10 km para varonil y 5 km femenil, qué serán los 35 años. La competencia se realizará el 23 de diciembre y tendrá todas las categorías.