Antes de caminar, ya usaba guantes de box, la historia del campeón Alex Arenal

Veracruz, Ver.- Con 14 años, Alex David Arenal Arenas se presentará a su primera competencia estatal rumbo a los juegos nacionales Conade que se celebrará en la ciudad de Boca del Río del 28 de febrero al 3 de marzo del presente año.

Con la preparación de su padre y entrenador, el joven quien ya es campeón municipal asegura sentirse emocionado de subirse al ring en competencias, luego de más de 40 sparrings de preparación.

Destaca que desde antes de caminar, su papá ya le ponía los guantes de boxeo, inculcando todo el amor hacía este deporte que inició con su abuelo.

“Desde chico me gusta el box, mi papá me enseñó y desde cuando tenía como un año ya me ponían los guantes, me quedaban hasta el codo y no tenía mucha noción pero crecí en este deporte”, manifiesta.

Su preparación se dio durante los primeros 10 años de vida, junto con su hermano menor pero ahora con 14 años destaca está próximo a cumplir uno de sus primeros sueños.

Su participación será en la categoría junior varonil con peso 46 kilogramos y aunque de complexión delgada ha estado trabajando muy duro para este momento.

“Ya he tenido otros sparrings, pero es la primera vez que me voy a subir al ring en una competencia, no estoy nervioso pero sí emocionado, creo que tengo la técnica y el entrenamiento, al principio no, juntaba muchos los pies pero me he preparado”, afirma.

El también estudiante de tercero de secundaria, puntualiza que ha venido combinado este deporte con la educación, pues además de querer ser campeón del mundo también quiere estudiar una carrera, ahora no sabe bien pero menciona que le gusta la arquitectura.

Su participación será en la categoría junior varonil con peso 46 kilogramos | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

También le gusta el basquetbol y el futbol pero asegura que el boxeo es su pasión.

Su máxima figura dentro de este deporte es el filipino Emmanuel Pacquiao y Dapidran, mejor conocido como Manny “Pacman” Pacquiao a quien ha seguido su trayectoria para ser tan grande como él dentro de esta disciplina.

“Mi meta es ser campeón mundial, mi ídolo en este deporte es Manny Pacquiao pero también quiero terminar mis estudios, me llama la atención la arquitectura”, sostiene.

el joven quien ya es campeón municipal asegura sentirse emocionado de subirse al ring en competencias | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Por ello diariamente empieza su día desde antes de las 6:00 de la mañana para que pueda organizar sus actividades, entre la escuela, cumplir con sus tareas, alimentarse sanamente, sus entrenamientos.

Comenta que tanto los profesores como sus compañeros están al tanto de su desarrollo deportivo y a unos días de que debute dentro de la categoría junior varonil todo le dicen que “le eche ganas” para que pueda obtener el lugar deseado y avanzar al nacional Conade.

“En la escuela todo me dicen que le eche ganas, mis maestros y mis compañeros me echan porras para seguir mi camino en este deporte, me dicen que no me de por vencido ante cualquier obstáculo”, insiste.

Alex es hijo de David Arenal uno de los entrenadores de box en el municipio de Veracruz y miembro de la Organización Nacional de Entrenadores y Boxeadores Amateur que representa David Ayala Torrealba.