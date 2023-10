Forma campeones y guerreros del box, la historia de Martín Barrera 

“Mi familia y el boxeo significan todo para mí; este deporte me sacó del vicio, me ha dado de comer, me ha dado difusión, me ha promovido y algunos alumnos dicen que aproveche esto, porque lo que merezco, pero voy con calma; como siempre lo digo, primero está mi familia, pero el boxeo es parte del todo para mí”, explicó el xalapeño Martín Barrera Hernández, entrenador con 30 años de experiencia y formador de varios campeones en varias categorías.

Barrera Hernández platicó para Diario de Xalapa parte de sus vivencias como boxeador y ahora entrenador, además lo que ganó como pugilista.

Actualmente cuenta con 64 años de edad y 30 años en el deporte de las “orejas de coliflor, disciplina en la que dice "entró por accidente”, cuando “era un chavo de calle, no me da pena decirlo, era de golpes, de pandilla al vivir en la Progreso; era un lugar tremendo y Dios me dio la oportunidad de cambiar muchas cosas y entré al box; ahí empezó mi buen camino”, explicó.

Esto sucedió cuando Martín tenía 18 años y lo practicó hasta los 29: en esa etapa ganó su primer campeonato en un torneo realizado en la prepa “Juárez”, siendo su primera medalla; luego participó en los “Guantes de Oro”, y su gran nivel lo llevó a pelear por el campeonato estatal que logró; luego se presentó en un nacional ganando el título en el estado de Puebla.

Además consiguió un tercer lugar en el abierto de Veracruz y fue convocado al preolímpico. Desafortunadamente tuvo que dejar deporte por una debilidad en sus ojos, pues de seguir pudo tener desprendimiento de retina, “por eso tomé la decisión de dejarlo y a los dos años ingresé como entrenador”, recordó Barrera Hernández, quien orgullosamente agradece a su mentor Martín Espinoza, leyenda del boxeo xalapeño, igualmente a Tony el “Xalapo”(+).

Al cerrar su ciclo como pugilista inició a entrenar internos de Pacho Viejo: “En el Reclusorio comencé a entrenar a la población, pues permitía al director tener esa actividad, algo muy bueno, claro, siempre con seguridad y respeto, porque es un deporte de respeto”, explicó.

El boxeo al entrenador le a dado muchas cosas en la vida, por eso siempre agradece a las personas que le brindan la oportunidad de continuar en el deporte con el que dice ayuda, “a los jóvenes a tomar un buen camino, además es algo muy bonito ser parte del apoyo de los padres de familia que está educando a sus hijos; es por eso que lo recomiendo totalmente, porque te forma, te mantiene saludable y te da confianza en ti mismo”.

¿Qué campeones ha formado Martín Barrera?

Grandes enfrentamientos ofreció Martín Barrera Hernández | Foto: Cortesía M. Barrera

De Jesús Sinaí Pérez Olivares y Ulises Aníbal García Ortega, campeón y subcampeón de los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos dijo tenerles un gran cariño, además les deseó lo mejor, “y ojalá trasciendan más, porque es difícil, pero pueden hacerlo; lo que pasamos es muy fuerte, bueno y exigente, pero todavía lo que viene es mucho más fuerte, entonces hay que poner más atención, más ganas, invertir más físicamente, y más compromiso algo que están realizando. Escogieron un deporte complicado, porque el boxeo es complicado en ese aspecto (competitivo), pero les deseo todo lo bueno a ellos”.

Con sus alumnos siempre es detallista a la hora de trabajar, porque no le gustan las cosas a medias, “porque en esto del boxeo no se puede. Me gusta tratar de que las cosa se hagan bien, no me gusta que haya indisciplinas en mi equipo y siempre busco que haya armonía, sin embargo, soy muy exigente”.

Actualmente entrena de 17 horas a 22 horas a jóvenes, niños, niñas y adultos en el gimnasio Sparring Boxing Club.

Por último dijo: “Me gustaría invitar a la gente que haga deporte, que se activen, porque en situaciones de salud son difíciles, en donde quiera, no hay nada como se activen, que caminen, corran, que practiquen cualquier deporte, aunque no sea el boxeo, pero que lo hagan”, concluyó.