¡Se van a Canadá! Boxeadores xalapeños asistirán a Campeonato Mundial

Una vez más los boxeadores xalapeños Ulises Aníbal García Ortega y Jesús Sinaí Pérez Olivares buscarán dejar en claro su gran capacidad en su deporte que llevan practicando por varios años y ahora será en el Campeonato Mundial de Boxeo que se realizará en Winnipeg, Canadá del 29 de julio al 7 de agosto de este año.

Ambos forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los departamentos de la Subsecretaría de Operaciones y la Dirección General de la Fuerza Civil.

Los medallistas de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos y del pasado mundial de los Juegos Internacionales de Policías y Bomberos, iniciaron el pasado lunes su entrenamiento con miras al mundial que se realizará en una de las ciudades más frías del planeta: Winnipeg.

¿Cómo lograron su pase al Campeonato Mundial de Boxeo?

Para Diario de Xalapa, Jesús Sinaí Pérez explicó que recibieron la invitación oficial de la organización internacional luego de lograr las medallas de plata, bronce y el oro representativo en Rotterdam, por lo que pidieron los permisos correspondientes para asistir y representar a México.

Explica que la Secretaría ya les dio luz verde para asistir al evento internacional, por lo tanto han iniciado el entrenamiento con su coach en esta capital.

“Nos acaban de dar luz verde por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para ir a Canadá y por eso, buscaremos gimnasios alrededor en el mes de febrero para buscar fogueo en sparring, luego en marzo iremos al sur del país en busca de eventos boxísticos para foguearnos”, dijo.

Del entrenamiento detalló que iniciaron el pasado lunes con los trabajos que serán enfocados al 100% con la dieta con un plan bien desarrollado. “Lo haremos con el mismo entrenador, solo nos cambiaron al secretario en este evento, que es el Capitán Cuauhtémoc que está al pendiente de nosotros en todo momento hasta ahorita”, indicó.

Jesús Sinaí Pérez explicó que recibieron la invitación luego de lograr las medallas de plata, bronce y el oro representativo en Rotterdam | Foto: Cortesía | Ulises Aníbal y Jesús Sinaí

¿En qué categorías participarán?

Jesús Sinaí ahora irá en la categoría de los 67 hasta los 71 kilogramos; anteriormente lo hizo en 64-66 kilos y el cambio fue para “asegurar rivales, por eso vamos a subir de categoría. Ulises va desde los 60 hasta los 63 kilogramos”, platicó.

Los entrenamientos que realizarán de inicio serán en Xalapa con recuperación de condición con distancias, además de enfocarse en la dieta y con su preparador físico, pues saben que irán a un país muy frío, por lo que igualmente trabajarán en el municipio de Perote.

El mayor trabajo que harán será enfocado a la fuerza, “porque no queremos dejarle el resultado a los jueces, vamos a ver la posibilidad que las peleas acaban antes de tiempo y vamos a dar los mejor de nosotros, vamos a seguir peleando y luchando hasta el final para conseguir el oro”, puntualizó Jesús.

Y agregó: “Vamos por un buen resultado y vamos a trabajar en ello, por eso nos comprometemos, porque el compromiso es lo que nos va a sacar adelante a diario. Nuestras peleas serán una guerra sin cuartel por lo tanto entrenaremos 24-7”.

¿Cuántos países participarán en el Campeonato Mundial de Boxeo en Winnipeg, Canadá?

Hasta el momento 45 países ya aseguraron su participación, sin embargo, se espera que en las próximas semanas se enlisten un aproximado de 60 países.

El boxeador representativo de la SSP agradeció a su esposa e hija que siempre están apoyándolo, así como "al pueblo veracruzano por la fe que nos tiene. No les vamos a fallar y lucharemos para poner en alto a México y Xalapa. Vamos a demostrar que los mexicanos, en especial los veracruzanos, somos los mejores, por eso iremos en busca de medallas, no hay otra mentalidad, no tenemos un plan B ante eso”, enfatizó.

Explican que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya les dio luz verde para asistir al evento internacional | Foto: Cortesía | Ulises Aníbal y Jesús Sinaí

Por último dio las gracias a la autoridades de la Secretaría y a sus amigos “por siempre mandarnos mensajes de apoyo y buena vibra. Esta vez les queremos demostrar que el sacrificio valdrá la pena, sobre todo que crean en nosotros, por eso les vamos a remunerar con una medalla en el mundial”, concluyó.