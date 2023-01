Forja su propia historia en el box; la vida de Jonathan Rojas

Veracruz, Ver.- Los puños de Jonathan Rojas Jardines cargan un legado familiar en el boxeo jarocho. El joven de 20 años, originario del puerto de Veracruz, busca no solo ser heredero de una tradición familiar en este deporte, sino escribir su propia historia de gloria dentro del pujilismo.

El joven de 20 años de edad cuenta que empezó en el deporte del boxeo a los 9 años de edad, cuando su padre lo llevaba a entrenar junto con su tío Tomás “El Gusano” Rojas, dos veces campeón mundial del Consejo Mundial de Box.

Actualmente, se dedica de lleno al deporte, tras concluir el bachillerato puso pausa a su meta de estudiar la licenciatura en Administración para dedicarse de lleno a entrenar y cursar clases de inglés en el tiempo que le queda libre de los entrenamientos y la disciplina.

“Empecé a entrenar box a la edad de los 9 años y esto me lo inculcó mi papá porque él fue el que me llevó al gimnasio y desde esa edad no hemos parado… actualmente estoy cien por ciento dedicado al boxeo y al deporte, terminé mi bachillerato, voy a tomar unas clases los sábados y clases de Internet”, comparte.

Su entrenamiento lo hace en el gimnasio de su tío en la colonia La Pochota | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

¿Qué logros tiene Jonathan Rojas?

A su corta edad, el joven Jonathan Rojas puede presumir una trayectoria de logros en el boxeo amateur, en donde ganó medalla de oro en las Olimpiadas Estatales y Regionales, así como el bronce en las Olimpiadas Nacionales, que organiza la Comisión Nacional de Deporte y Cultura Física (Conade), representando a Veracruz.

En el 2016, todavía siendo menor de edad, se impuso como Campeón Jarocho en el 2016. En la actualidad compite en el nivel profesional, en peleas de 8 round, a la espera de dos combates más en esta categoría para hacer los méritos que lo lleven a competir por un campeonato nacional o un campeonato mundial juvenil.

Pero para lograrlo, comparte que su día es dedicado casi al cien por ciento al boxeo, con jornadas diarias de tres horas de entrenamiento, que se vuelven cuatro cuando se prepara para alguna pelea. Esto es acompañado con una disciplina que conlleva no desvelarse, evitar el exceso de fiestas y salidas, así como una correcta alimentación y una mentalidad humilde.

“Al día son dos horas de entrenamiento de box, una hora de salir a correr, a trotar y cuando estamos en preparación para una pelea tenemos una hora más de físico, son alrededor de cuatro horas las que les estaría dedicando diario”.

Su centro de entrenamiento es el gimnasio de su tío Tomás “Gusano” Rojas, en el corazón de la colonia La Pochota, un barrio popular en el que creció y en el que vive con su padre desde que nació.

Sobre la disciplina y el tiempo que dedica al deporte, dice estar contento, a pesar de no poder compartir actividades con amigos de su edad, como salir de antro, asegura que está en un momento que aprecia mucho y por el que siente una gran pasión.

“No me frustra, no me siento de que yo quisiera hacer otra cosa, porque me gusta, amo lo que hago, estoy feliz y contento con lo que estoy haciendo y lo que estoy logrando poco a poco, como cualquier persona que incursiona en el boxeo mi meta es llegar a ser campeón mundial y ser un campeón mundial absoluto, tener los cuatro cinturones de las cuatro organizaciones de box”.

Su inspiración, asegura, son su padre y su tío. Sin ellos quienes le exigen día a día, y quienes le enseñaron el amor por el boxeo. Además, comparte que su familia es el pilar de su vida, quienes lo sostienen cuando siente que no puede en algo y con quienes comparte sus logros.

¿Quién entrena al joven boxeador?

“Mi papá, que es mi entrenador y mi tío que es el campeón, desde niño los he visto y me motivan. Mi pilar es mi familia, que son quienes están y estarán en las buenas y en las malas, son ellos los que me impulsan y en quienes me apoyo.”

En el mediano plazo, el joven tiene en la mente consolidarse como campeón mundial en el boxeo profesional, saltar a la disputa de un campeonato juvenil para ponérselo a la cintura y llevar el nombre de Veracruz en alto.

Su mente, en el largo plazo, se encuentra puesto en coronarse como campeón absoluto del boxeo internacional, para ser el primer veracruzano en lograrlo y colocarse en la lista de mexicanos que han destacado en este deporte.