Luciano Acosta le da oro a Xalapa con brillante rutina de gimnasia, la historia del joven xalapeño

Una medalla de oro fue la que logró el gimnasta xalapeño, Luciano Acosta Lagunes de 13 años de edad, en el Campeonato Nacional de Gimnasia Varonil 2024, que se desarrolló en San Miguel Zinacantepec, Estado de México. Él es parte del Club Gaolix y logró el dorado en Nivel 4, Categoría “D” con una puntuación de 9.350.

El xalapeño dejó en segundo lugar a Patricio Flores, de Nuevo León (9.200), y en tercer lugar a Bruno René Girón, de Querétaro (9.150). El cuarto lugar fue Pedro Leonel Ochoa, de Nuevo León (9.150), quinto y sexto, Raúl Ángel Aguilera, de Michoacán y Jonhatan Rivera Trevi, de Nuevo León con 9.150 y 9.100 puntos, respectivamente.

¿Ya te uniste a nuestro canal de WhatsApp? Síguenos y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

La competencia fue en el Gimnasio de Usos Múltiples de Ciudad Deportiva, de San Miguel, Zinacantepec, donde se presentaron los mejores gimnastas de la nación, con gran actuación del xalapeño Luciano, que es entrenado por Guadalupe Gabriela Olivos Huerta.

Al concluir la participación, su entrenadora, quien le brinda sus conocimientos desde los 4 años de edad, mencionó que están felices por el resultado obtenido en el evento.

“Felices con este resultado, el oro en salto y el 7º lugar en manos libres (piso), es el reflejo del trabajo constante”, indicó la experta.

Deportes Gimnastas rítmicas se reúnen para participar en importante competencia

Además, puntualizó que seguirán trabajando para encarar futuras competencias en las que una vez más tratarán de colocar a Veracruz en lo más alto a nivel nacional.

La competencia en la que se presentó el atleta, que fue el Campeonato Nacional de Gimnasia Varonil 2024, fue avalado por la Federación Nacional de Gimnasia, por lo que hubo reunión con los mejores atletas en cada una de las categorías.

Una medalla de oro fue la que logró el gimnasta xalapeño, Luciano Acosta Lagunes de 13 años de edad, en el Campeonato Nacional de Gimnasia Varonil 2024 | Foto: Cortesía / Jeneviet Lagunes Aguilar

¿Cuál es la historia del gimnasta xalapeño Luciano Acosta Lagunes?

Jeneviet Lagunes Aguilar, mamá de Luciano, dijo estar orgullosa de lo que consiguió su hijo, quien actualmente cursa el primer año de secundaria con excelentes calificaciones, en la Telesecundaria Anexa a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.

En entrevista con Diario de Xalapa contó que su hijo inició en el atletismo desde los tres años y medio, quien al ser un niño muy activo en casa, lo inscribió en un deporte que fue el atletismo, en donde el entrenador le recomendó que podría inscribirlo en otra disciplina.

Recordó que en un curso de verano lo inscribió en la gimnasia y la entrenadora le dijo que tenía aptitudes para triunfar, fue que tomó la decisión de buscar escuelas hasta que encontró el Club Gaolix con la entrenadora Guadalupe Gabriela Olivos Huerta y fue que los 4 años y medio inició su camino.

El proceso era de dos veces por semana, pero al ir avanzando la entrenadora comenzó a exigirle un poco más, por lo que debió entrenar con horario más extendido de lunes a viernes con tres horas diarias.

Lagunes Aguilar, explicó que son nueve años dentro del deporte, con participaciones en regionales y estatales, donde logró un primer lugar en Nivel 4, así como en Monterrey y un regional en Toluca. A nivel nacional en el Estado de México, recientemente logró su primera medalla de oro en el Nivel 4, Categoría “D”.

Deportes ¡Por su esfuerzo! 14 niños beisbolistas obtienen pase para Campeonato Nacional, aquí su historia

“Por todo esto, me siento muy orgullosa, porque ha sido un trabajo en conjunto con su entrenadora, con su papá, conmigo, con su hermana, entonces, es dedicación, tiempo, constancia, se ha lastimado, pero regresa. Llevarlo todos los días a entrenar, la constancia de no faltar, llueve, truene o relampaguee, él va aunque se sienta mal, cuando de plano dice que ya no puede, no vamos, pero él es muy disciplinado y constante y eso me da mucho orgullo”, dijo la señora.

Mencionó, que gracias a este deporte, su hijo cambió mucho, pues dijo que en la escuela era muy activo, que en algunas ocasiones le provocaba problemas de conducta al no estar quieto o por ser más fuerte que sus compañeros, y por lo tanto había algunas diferencias, pero dijo el deporte le ayudó mucho en su regulación de carácter.

Al ver lo positivo en su hijo con el deporte, recomendó a padres de familia que inscriban en una disciplina a sus hijos, y si es dentro de la gimnasia, será mucho mejor.

No dejes de leer: Jugadores del Águila de Veracruz dan salida al primer autobús de ADO con la imagen del equipo

“Recomiendo que padres de familia inscriban a sus hijos a un deporte, pero más que nada a la gimnasia varonil, pues hay muy pocos niños, hay muy poco apoyo para los chicos de varonil, es una diferencia muy grande entre la femenil, que se nota cuándo es una competencia nacional, pues llegan miles de niñas y en varonil, son varios, pero no se compara, hay muy poco apoyo y menos en el estado de Veracruz. En el equipo hubo pocos niños, y mi hijo fue el único que logró una medalla y de oro en esta competencia”, dijo.

Detalló que Luciano terminó su temporada y continuará preparándose para futuras competencias que estarán buscando para que adquiera más nivel y continúe fogueando.

Una medalla de oro fue la que logró el gimnasta xalapeño, Luciano Acosta Lagunes de 13 años de edad, en el Campeonato Nacional de Gimnasia Varonil 2024 | Foto: Cortesía / Jeneviet Lagunes Aguilar

La historia de la entrenadora de Luciano Acosta, gimnasta xalapeño

De la entrenadora explicó que existe una conexión muy marcada, pues dice ella es como otra mamá para su hijo.

“A ella la quiero mucho, porque le ha puesto mucha atención a mi hijo además es como otra mamá para él, es una gran entrenadora”, explicó.

Asimismo, indicó que apoyará a su hijo siempre, porque desea verlo triunfar y llegar hasta donde él quiera: “Le digo a mi hijo que le eche todas las ganas del mundo, que siempre voy a estar con él; le digo que lo quiero mucho y siempre estaré con él y lo que necesite lo voy a apoyar siempre y que estoy muy orgullosa por lo que ha logrado”.

Una medalla de oro fue la que logró el gimnasta xalapeño, Luciano Acosta Lagunes de 13 años de edad, en el Campeonato Nacional de Gimnasia Varonil 2024 | Foto: Cortesía / Jeneviet Lagunes Aguilar

La señora Jeneviet Lagunes Aguilar, dijo que su esposo Adrián Acosta Castrejón y su hija Fernanda Acosta Lagunes, siempre le darán el respaldo a Luciano.

Tema relacionado: Veracruz recibirá más de 10 equipos para Serie Nacional Ligas Pequeñas de México

Reconoció que han hecho mucho sacrificio, porque la gimnasia es un deporte de mucho gasto, “es pagar inscripciones, uniformes, viajes, porque todo corre a cuenta de los padres. Ahora solamente tuvimos apoyo de hospedaje, a pesar de qué competiría para el estado, sólo fue hospedaje y comida, pero para el transporte, uniformes, inscripción fueron los padres”.

Mensaje a las autoridades del deporte

Comentó que el apoyo es muy importante para los deportistas, por qué casi siempre se pierden los talentos por lo mismo de qué no existe el apoyo necesario para que ellos puedan avanzar, “mi hijo si Dios quiere va a seguir avanzando, pero a veces el equipo que tiene, no es suficiente, porque es más complejo conforme van avanzando de nivel, entonces me gustaría que hubiera más apoyo para la gimnasia varonil en el estado de Veracruz”, concluyó.